Dzika logistyka. Jak zmniejszyć zgiełk ostatniej mili?

Nocne kolejki do paczkomatów, chodniki zastawione kurierskimi busami, dostawy nawet w niedzielę - e-commerce w pandemii rośnie jak nigdy. Darmowa dostawa i zwroty mają jednak swój koszt: śmiertelne wypadki drogowe, toksyczne powietrze, hałas i zniszczona zieleń. Według stowarzyszenia Miasto Jest Nasze, rozwiązaniem mogą być m.in. rowery cargo, strefy dostaw, czy tramwaje towarowe.

Wpływ zakupów przez internet jest odczuwalny szczególnie na ostatnim odcinku łańcucha dostaw, pomiędzy lokalnym magazynem dystrybucyjnym a punktem odbioru – zwanym ostatnią milą. Zjawisko, które obserwujemy, z miesiąca na miesiąc przybiera na sile, w miarę jak wzrasta presja wywierana na firmy logistyczne oraz sprzedawców, aby do centrów miast dostarczać jak najwięcej towarów w możliwie jak najkrótszym czasie. Nieuregulowane dostawy w obrębie miasta powodują sytuacje niebezpieczne dla pozostałych uczestników ruchu, w szczególności dla pieszych. W raporcie „Dzika logistyka miejska”, stowarzyszenie Miasto Jest Nasze radzi co zrobić, aby e-commerce nie zrujnował nam życia i nie zniszczył naszych miast.

Miejskie terminale logistyczne

Jednym ze sposobów na ograniczenie ruchu ciężkich pojazdów jest wybudowanie miejskich terminali logistycznych, wzorem parkingów „P+R”, wznoszonych w pobliżu dużych węzłów przesiadkowych. Praktyka ta, tzw. mały moduł w łańcuchu dostaw, jest powszechnie stosowana na świecie w ramach planowania miejskiej logistyki. Miejski terminal logistyczny pozwoliłby na przeładunek towarów docierających do Warszawy drogą kolejową na mniejsze pojazdy niskoemisyjne, dostarczające ładunki w obrębie miasta.

W Warszawie miejscem idealnie nadającym się na taki terminal są tereny po byłej fabryce FSO na Żeraniu – z bocznicą kolejową, dużą przestrzenią magazynową oraz stosunkowo blisko centrum miasta. Coraz bardziej popularne na świecie są też magazyny wielopoziomowe, które dobrze sprawdzają się w ograniczonych przestrzeniach śródmiejskich, jednocześnie oferując wystarczającą powierzchnię magazynową.

Przesyłkomaty miejskie

Transport dóbr w Unii Europejskiej generuje około jednej czwartej emisji CO2 ze wszystkich źródeł transportu, przy czym warto przypomnieć, że w Polsce z powodu zanieczyszczonego powietrza umiera 48 tys. osób rocznie. Badanie AGH z 2013 r. wykazało, że dostarczanie przesyłek do paczkomatów redukuje emisję dwutlenku węgla nawet o 95 proc. Kurierzy obsługujący sieci paczkomatów przejeżdżają dziennie o 120-150 km mniej, niż pozostali doręczyciele, jednocześnie dostarczając do 600 przesyłek dziennie, w porównaniu z maksymalnie 60 sztukami w wypadku tradycyjnej usługi kurierskiej „z dostawą do domu”.

