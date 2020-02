E-commerce motorem napędowym rozwoju firm kurierskich

KEP jest jednym z najszybciej rozwijających się rynków w Polsce. Wystarczy przypomnieć, że cała branża w ciągu ostatniej dekady wzrosła o ponad połowę. U źródeł sukcesu e-commerce leży możliwość swobodnego zamawiania produktów wprost pod własne drzwi bez względu na miejsce, w którym aktualnie się znajdujemy. Wymagania konsumentów determinują rozwój podmiotów, świadczących usługi kurierskie. Celem samym w sobie jest maksymalne skrócenie czasu dostawy z jednoczesnym utrzymaniem ceny na stosunkowo niskim poziomie.



Reakcja na trendy

Gwałtowny postęp e-handlu wymaga od firm kurierskich śledzenia i reakcji na trendy. Standardem jest rozwój w oparciu o korzystanie z nowych technologii czy innowacyjnych rozwiązań, które mają ułatwić sprawniejszą logistykę z zachowaniem optymalizacji kosztów. Wpływ e-commerce na logistykę widać zresztą na wielu płaszczyznach. Zmiany w infrastrukturze technicznej oraz informatycznej budują przewagi konkurencyjne i umożliwiają sprawną obsługę e-klientów.



Innym ciekawym przykładem są sieci handlowe, rozszerzające swoją ofertę o zakupy przez Internet. Same usługi logistyczne nie sprowadzają się jednak wyłącznie do przygotowania i dostarczenia przesyłki. Mechanizmy generujące skuteczną realizację zlecenia zaczynają się od obsługi systemu IT, obsługi zwrotów przez reklamacje, a nawet komunikację z klientem. Świadomość konsumentów rośnie, dlatego wielu z nich chce mieć większą kontrolą nad realizacją zlecenia. Zarówno firmy kurierskie, jak i logistyczne zmierzają jednym krokiem do specjalizacji swoich usług. Nikogo nie dziwi zatem implementacja narzędzi informatycznych oraz aplikacji mobilnych. W XXI wieku jest to powszechny standard, który nie tylko przyspiesza profesjonalizację, ale również przekłada się na wzajemne zależności pomiędzy e-commerce a szeroko pojętymi logistyką czy transportem. Wspomniane zależności to przede wszystkim sprawne oraz jakościowe przejście do „ostatniej mili kurierskiej”. Końcowe, newralgiczne ogniwo łańcucha dostaw nadal wymaga wdrożenia odpowiednich narzędzi, aby funkcjonować w oparciu o automatyzację wszystkich kluczowych procesów.