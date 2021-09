E-commerce nadal wspiera rozwój magazynów

Już w 2019 roku, czyli na długo przez zmianami wymuszonymi przez światową pandemię, analitycy rynkowi twierdzili, że kontynuacja wysokiej dynamiki rozwoju rynku magazynowego w Polsce będzie mieć miejsce. Trend ten przybierał na sile od 2012 r. i wynikał między innymi ze skokowego rok do roku rozwoju branży e-commerce, któremu towarzyszyło zwiększenie zainteresowania wynajmem magazynów ze strony firm logistycznych. Choć znaczenie sprzedaży tradycyjnej względem rosnącej liczby transakcji internetowych systematycznie słabło jeszcze przed pandemią, dopiero pojawienie się wirusa SARS-CoV-2 znacznie pogłębiło ten dystans ze względu na odgórne ograniczenia handlu stacjonarnego, możliwości swobodnego przemieszczania się oraz nacisk na zwiększenie dystansu społecznego.

Duża część Polaków zmieniła tryb pracy ze stacjonarnego na zdalny, a praca z domu naturalnie przyczyniła się do zmiany modelu zakupowego i wyjątkowo dynamicznego wzrostu e-handlu.



- Już od ponad dekady firmy handlowe czują presję ”bycia online”. Przejście od sprzedaży tradycyjnej do internetowej odbywało się jednak stopniowo. Przedsiębiorcy musieli nauczyć się e-handlu, a także zasad marketingu internetowego. Wielu z nich przekonało się boleśnie, że samo posiadanie strony internetowej lub e-sklepu to za mało by czerpać zyski z obecności w Internecie. Potrzebna jest również odpowiednia ekspozycja towarów online, co prowadzi do konieczności zainwestowania w nowoczesne formy reklamy cyfrowej lub bardziej rozbudowane platformy sprzedażowe. Dla wielu okazało się to zbyt skomplikowane, czasochłonne lub kosztochłonne i po wstępnej inwestycji w strony internetowe, zaprzestawali rozbudowanych działań promocyjnych. Pandemia stała się jednak czynnikiem, który na wielu firmach wymusił pełne zaangażowanie się w sprzedaż online, która ze względu na zablokowaną sprzedaż stacjonarną stała się koniecznością, a nie opcją. Sytuacja ta ewidentnie wpłynęła na zapotrzebowanie nowych podmiotów na powierzchnie magazynowe oraz obsługę logistyczną - mówi Katarzyna Zawisza-Bednarczyk prezes firmy Commercecon, generalnego wykonawcy obiektów przemysłowych.

Silna odporność sektora e-commerce na dynamicznie zmieniającą się sytuację epidemiczną i związane z tym potrzeby logistyczne sprawiły ponadto, że część inwestorów zaczęła wycofywać kapitał z gorzej prosperujących, dotkniętych pandemią segmentów nieruchomości takich jak centra handlowe, oraz lokować go w obiekty magazynowe lub produkcyjne.