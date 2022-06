E-commerce szuka magazynów dostępnych od ręki. To może być problem

Wydarzenia z ostatnich dwóch lat pokazują, że najemcy magazynowi są niecierpliwi. - Do wyjątków można zaliczyć produkcję. Z kolei dominujący w branży e-commerce często szuka powierzchni dostępnej od ręki. To duże wyzwanie nie tylko dla Polski, ale w ogóle całej Europy – tłumaczy Tomasz Mika, Head of Industrial Agency JLL Polska.

Wiosna od zawsze była okresem, w którym deweloperzy rozpoczynali najwięcej realizacji spekulacyjnych. Tegoroczna pokazała, że było ich zdecydowanie mniej.

Rosnące czynsze na rynku magazynowym w Polsce to historyczne wydarzenie, ponieważ do tej pory nie obserwowaliśmy tego zjawiska na taką skalę.

W kwietniu i w maju generalni wykonawcy w ogóle nie chcieli składać żadnych ofert, ponieważ nie byli w stanie przewidzieć cen w perspektywie tygodnia, nie mówiąc już o okresie całej budowy.

Ceny stali w czerwcu spadły o ok. 15-20 proc. Branża budowlana jest przekonana, że do jesieni sytuacja z cenami materiałów budowlanych powinna się uspokoić.

Wydarzenia z ostatnich dwóch lat pokazują, że inwestorzy magazynowi nie są zbyt skłonni do długiego czekania.

Magazyny, obiekty logistyczne, budynki produkcyjno-magazynowe oraz tereny inwestycyjne - zobacz oferty na PropertyStock.pl

- Wyjątkiem jest może sektor produkcyjny, ale już e-commerce często szuka powierzchni magazynowej dostępnej od ręki. To duże wyzwanie nie tylko dla Polski, ale w ogóle całej Europy – tłumaczył Tomasz Mika, Head of Industrial Agency JLL Polska podczas prezentacji raportu JLL „Made in Poland”.

Deweloperzy i generalni wykonawcy żyją z budowania, więc będą szukali sposobu na odblokowanie kolejnych inwestycji - przewiduje Tomasz Mika, Head of Industrial Agency JLL Polska.

Dodał, że na tle innych krajów, w Polsce dobrych lokalizacji i gruntów jest jeszcze sporo.

W Polsce nie brakuje skarg na przedłużające się procedury administracyjne, ale są kraje, w których ta sytuacja wygląda jeszcze gorzej.

- Jesteśmy dużym krajem, więc mamy tutaj lekką przewagę konkurencyjną. Oczywiście nie brakuje skarg na przedłużające się u nas procedury administracyjne, ale zapewniam, że są kraje, w których ta sytuacja wygląda jeszcze gorzej. Poza tym inwestorzy napotykają w nich na duży opór społeczny przy budowie obiektów przemysłowych - wyjaśniał Tomasz Mika.

Mniej inwestycji obniży koszty ich budowy

Bolesnym wątkiem na rynku magazynowym są dzisiaj rosnące ceny materiałów budowlanych i problemy z ich dostępnością. Inflacja winduje właściwie wszystkie koszty. Wzrost tych budowlanych był dodatkowo spowodowany problemami z zaburzonymi łańcuchami dostaw.

- Na szczęście wszystko powoli zmierza ku normalizacji. Ceny stali w czerwcu spadły o ok. 15-20 proc. Branża jest przekonana, że do jesieni sytuacja powinna się uspokoić. Spodziewamy się też trochę mniej inwestycji, co wywoła konkurencję między wykonawcami i może obniżyć nieco koszty - prognozuje Tomasz Mika.

Dyrektor podkreśla, że ważnym elementem destabilizującym rynek magazynowy była też niepewność utrudniająca planowanie inwestycji.

Spodziewamy się mniej inwestycji, co wywoła konkurencję między wykonawcami i może obniżyć nieco koszty - prognozuje Tomasz Mika, Head of Industrial Agency JLL Polska.

- Proszę sobie wyobrazić, że jeszcze w kwietniu i w maju były takie tygodnie, w których generalni wykonawcy w ogóle nie chcieli składać żadnych ofert, ponieważ nie byli w stanie przewidzieć cen w perspektywie tygodnia, nie mówiąc o okresie całej budowy - opowiada Tomasz Mika.

Czynsze idą w górę, ale wciąż są atrakcyjne

Jeśli chodzi o rosnące czynsze, to na rynku magazynowym w Polsce jest to historyczne wydarzenie, ponieważ do tej pory nie obserwowaliśmy tego zjawiska na taką skalę.

- Jednak to nie jest odosobniona sytuacja. Czynsze rosną wszędzie na świecie. Na przykład w Stanach Zjednoczonych, w rejonie Los Angeles, przez które przepływa połowa dóbr importowanych do USA, czynsze magazynów wzrosły ponaddwukrotnie. Oczywiście najemcy muszą zaakceptować tę sytuację i przekalkulować swój biznes, ale warto podkreślić, że nadal czynsze w polskich magazynach będą jeszcze przez długi czas atrakcyjne - tłumaczy Tomasz Mika.

Na razie najemcy podpisują nowe umowy najmu, więc akceptują nowe stawki.

- Szacunki mówią, że koszty najmu w całym budżecie firmy stanowią od 7 proc. do 15 proc., więc nie jest to aż tak znaczący skok - wyjaśnia Tomasz Mika.

Czy spekulacyjne budowanie magazynów wyhamuje?

Prognozowane spowolnienie na rynku inwestycji magazynowych i jednocześnie wzmożone zapotrzebowanie na powierzchnie dostępne od ręki to dobry grunt dla inwestorów spekulacyjnych.

- Mimo sprzyjającej koniunktury tegoroczna wiosna pokazała, że było ich zdecydowanie mniej. Wiosna od lat była u nas okresem, w którym deweloperzy rozpoczynali najwięcej realizacji spekulacyjnych. Wszystko wskazuje jednak na to, że nie jest to długoterminowy trend, z którym będziemy się mierzyć, lecz jedynie chwilowe spowolnienie spowodowane głównie niepewnością dotyczącą najbliższej przyszłości - uważa Tomasz Mika.

Sektor magazynowy ma tę zaletę, że proces budowy obiektów jest krótki, więc w miarę szybko może odpowiedzieć na potrzeby rynku.

- Dlatego dzisiaj wiele firm, które wstrzymały się z inwestycjami spekulacyjnymi, nadal pracuje nad częścią administracyjną swoich inwestycji. Dzięki temu, gdy pojawi się najemca, będą mogli z miejsca rozpocząć budowę obiektu dedykowanego - opisuje Tomasz Mika.

Potwierdza to żelazną zasadę dotyczącą popytu i podaży.

Bank pustostanów magazynowych jest rozdrobniony, więc duże metraże trudno znaleźć.

- Jak jest popyt, to podaż zawsze się znajdzie, szczególnie w dłuższym horyzoncie czasowym. Ewentualna luka podażowa, jeśli w ogóle się pojawi, to będzie krótkotrwała. W końcu nadal 5 proc. istniejącej powierzchni w Polsce czeka na najemców. Oczywiście nie zawsze odpowie ona w pełni na potrzeby firm, bo na dzisiaj ten bank pustostanów jest rozdrobniony, więc duże metraże trudno znaleźć. Jednak należy pamiętać, że deweloperzy i generalni wykonawcy żyją z budowania, więc będą szukali sposobu na odblokowanie kolejnych inwestycji - przewiduje Tomasz Mika, Head of Industrial Agency JLL Polska.