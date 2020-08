E-commerce warca do poziomów sprzed pandemii

Sektor e-commerce pozostaje głównym motorem dynamicznego rozwoju rynku magazynowego w Polsce. W okresie pandemii obserwowaliśmy jego przyspieszony wzrost, o czym świadczy dwucyfrowy udział sprzedaży internetowej w całkowitych obrotach detalicznych. - Obecnie jednak wskaźnik ten stopniowo powraca do poziomów sprzed pandemii – mówi Joanna Sinkiewicz, partner, dyrektor Działu Powierzchni Przemysłowych i Logistycznych w Cushman & Wakefield.

E-commerce stopniowo powraca do poziomów sprzed pandemii. - Jego organiczny, długofalowy wzrost będzie korzystny dla sektora logistycznego, a docelowo dla całego sektora magazynowego w Polsce, który z powodzeniem funkcjonuje zarówno w dystrybucji krajowej, jak i transgranicznej – mówi Joanna Sinkiewicz, partner, dyrektor Działu Powierzchni Przemysłowych i Logistycznych w Cushman & Wakefield.

W drugim kwartale 2020 roku wynajęto 1,3 mln mkw. powierzchni magazynowej, a od początku 2020 roku blisko 2,3 mln mkw. Bardzo dobry wynik odnotowano po stronie popytu netto obejmującego nowe umowy i ekspansje. W pierwszym półroczu wyniósł on prawie 1,7 mln mkw., co stanowiło 74 proc. całkowitego popytu, natomiast na przedłużenia umów przypadło pozostałe 26 roc. (tj. 582 tys. mkw.) wolumenu transakcji najmu.

W ujęciu regionalnym największa aktywność najemców obserwowana była na trzech największych rynkach: Warszawa – okolice, Górny Śląsk i Polska Centralna. Na tych rynkach zawarto transakcje najmu na łączną powierzchnię 1,2 mln mkw., co stanowiło ponad 50 proc. całkowitego popytu odnotowanego w okresie styczeń-czerwiec 2020 roku.

Statystyki te wskazywałyby na rekordowy poziom aktywności najemców w warunkach rynkowych innych niż pandemiczne, jednak należy zwrócić szczególną uwagę na fakt, że część popytu została wygenerowana przez transakcje najmu lub przedłużenia, które obejmowały preferencyjne warunki oferowane najemcom w związku z Covid 19.

Można by oczekiwać, że niektóre transakcje zostaną sfinalizowane w późniejszych latach, jednakże ze względu na wyjątkową sytuację, zaistniały przesłanki do wcześniejszej renegocjacji warunków najmu. Firmy, które najbardziej odczuły negatywne konsekwencje pandemii, zwróciły się do wynajmujących o wsparcie polegające najczęściej na odroczeniu lub tymczasowym obniżeniu kosztów w zamian za przedłużenie umowy najmu.

W strukturze branżowej popytu dominowały firmy logistyczne (28 proc. całkowitego wolumenu transakcji w pierwszej połowie 2020 roku), sieci sklepów (16 proc.), e-commerce (14 proc.) oraz lekkiej produkcji (12 proc.). Aktywne były również firmy z branż takich jak budowlana (6 proc.), kurierska (4 proc.) i spożywcza (4 proc.).