E-commerce zmienia rynek magazynowy. 7R wprowadza 12 metrów jako standard wysokości

Sprzedaż detaliczna ustępuje miejsca e-commerce. Pandemia zmienia nawyki konsumenckie, stymuluje rozwój sektora zakupów online i nakreśla nowe potrzeby w logistyce i magazynowaniu. To skutkuje koniecznością reorganizacji łańcucha dostaw, a więc zwiększaniem powierzchni składowania oraz gromadzenia zapasów bliżej konsumenta. Firma 7R, jako pierwszy deweloper magazynowy w Polsce, dynamicznie reaguje na nowe realia rynku, oferując swoim najemcom obiekty o podwyższonej do 12 metrów wysokości. Rozwiązanie to znacząco obniży koszty składowania towarów i pozwoli na efektywniejsze wykorzystanie powierzchni magazynowej.

Unia Europejska, z wyłączeniem Wielkiej Brytanii, jest trzecim co do wielkości rynkiem handlu elektronicznego na świecie, z całkowitą sprzedażą detaliczną online na poziomie 412 mld USD rocznie.[1] Jak wynika z najnowszego raportu RetailX, Europa Centralna ma około 69 proc. udział w całości sprzedaży online na kontynencie, a z prognoz wynika, że tempo wzrostu e-commerce w Polsce w 2020 roku może osiągnąć poziom nawet 30 proc.. Największym motorem napędowym handlu w sieci jest i będzie pandemia. Co więcej, nowe nawyki konsumentów zostaną z nami na dłużej i będą miały bezpośredni wpływ na kierunki rozwoju rynku magazynowego w Polsce.



- Wnikliwie obserwujemy rynek i staramy się wspierać naszych klientów w obliczu wyzwań, przed którymi dziś stają. Sytuacja, z jaką mierzą się gospodarki m.in. krajów europejskich jest bezprecedensowa. E-commerce i zwrot w kierunku umacniania wewnętrznych łańcuchów dostaw powoduje potrzebę składowania większej liczby dóbr i tonażu w jednym miejscu. W naszym nowym standardzie realizować będziemy magazyny o wysokości składowania do 12 m, dostosowane do innowacyjnych rozwiązań technologicznych, na przykład w zakresie automatyzacji i robotyzacji, które odpowiadają na te wyzwania. Właśnie takich obiektów nasi klienci teraz potrzebują - mówi Maciej Krawiecki, Head of Leasing w 7R.

Wysoki standard, wysoka hala



12-metrowe magazyny od 7R będą miały wzmocnioną nośność posadzki, dzięki czemu możliwe jest zainstalowanie wielopoziomowych antresoli. Wyższy budynek przemysłowy to większa pojemność palet. Znakomicie sprawdzą się w takich obiektach wózki systemowe i pętle indukcyjne, co optymalizuje szerokość alejek regałowych, a tym samym zwiększa ładowność magazynu.



- Od lat aktywnie kształtujemy rynek nieruchomości przemysłowych w Polsce, stawiając sobie za cel wyznaczanie wyższych standardów i tworzenie naszej oferty tak, aby oferować najwyższą jakość dla rodzimych najemców oraz zagranicznych inwestorów. W ten sposób stworzyliśmy pierwszą w kraju sieć magazynów ostatniej mili 7R City Flex. W 7R wierzymy, że zrównoważone budownictwo powinno stać się normą. Jednym z jego elementów są wyższe magazyny, dzięki którym każdy metr kwadratowy posadzki jest optymalnie wykorzystany. Budując w górę, gwarantujemy elastyczność w zakresie dostosowywania konstrukcji hali oraz rozmieszczenia w niej regałów do zagospodarowywanej przestrzeni. W ten sposób umożliwiamy naszym klientom przechowywanie większej ilości zróżnicowanych towarów na tej samej powierzchni magazynowej - podsumowuje Maciej Krawiecki.