Eco5tech zaprojektuje magazyn we Wrocławiu

W ostatnim czasie skupialiśmy się na realizacji projektów liniowych. Tym bardziej cieszy nas powrót do projektów z zakresu budownictwa kubaturowego – mówi Alicja Gackowska, prezes zarządu Eco5tech. Fot. Mat. prasowe.









Autor: PropertyNews.pl/GK

Dodano: 08 lip 2022 17:10

Spółka Eco5tech podpisała umowę z Zarządem Dróg i Utrzymania Miasta we Wrocławiu na opracowanie dokumentacji projektowej budowy magazynu we Wrocławiu. Wartość kontraktu wynosi ok. 700 tys. zł brutto.