EEC 2021. Tomasz Buras, Savills: Polska potrafi pracować z inwestorami

Rok 2020 był dla wszystkich czasem wyzwań. Jednak już 2021 r. to okres bardzo silnego odbicia szczególnie w sektorze powierzchni magazynowych.

- Dotyczy to nie tylko rozwijających się firm potrzebujących więcej powierzchni do składowania. Pandemia przede wszystkim przyspieszyła rozwój i penetrację sektora e-commerce, co zrodziło ogromny wzrost popytu na usługi logistyczne – powiedział Tomasz Buras, dyrektor zarządzający Savills Polska podczas sesji EEC „Inwestycje zagraniczne”.

Jednocześnie, jak podkreślił Tomasz Buras, produkcja i lekka produkcja wystrzeliły, a Polska jest beneficjentem tych zmian.

- Widzimy duży napływ firm, które zmieniają swoje lokalizacje w lokalnym lub globalnym łańcuchu dostaw. Nasz kraj, jako duże państwo będące członkiem Unii Europejskiej, jest uznawany za bezpieczną przystań - przyznał Tomasz Buras.

Savills doradza wielu klientom, którzy dopiero wchodzą z biznesem do Polski.

- Są to firmy sektora e-commerce, przedsiębiorstwa amerykańskie otwierające pierwsze fabryki w Europie. Inwestycje te tworzą wiele miejsc pracy. Zatem można powiedzieć, że Polska mocno zyskuje dzięki rozwojowi sektora e-commerce oraz produkcji - tłumaczy Tomasz Buras.

Pozostałe sektory nieruchomości, w tym segment biurowy, znajdują się nadal w trybie wychodzenia z pandemii.

- Inwestorzy zastanawiają się w jaki sposób będą pracować z biur, bo pandemia pokazała, że można pracować także w trybie home office. Te wątpliwości rodzą wiele konsekwencji, które mogą zmienić układ sił na rynku biurowym, zarówno jeśli chodzi o zapotrzebowanie, budowę, jak i finansowanie biurowych projektów deweloperskich - wyjaśnia Tomasz Buras.

Dyrektor podsumował, że lokomotywą napędową biznesu nieruchomościowego jest wszystko to, co dotyka e-commerce i powierzchni magazynowych.