EEC 2022: Kolej i drogi kotwicami dla nowych inwestycji

Dziś rozpoczęła się 14. edycja Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach (25-27 kwietnia, www.eecpoland.eu).

Europejski Kongres Gospodarczy w Katowicach to największa impreza biznesowa w tej części Europy.

- W logistyce i produkcji koszt i czas dostawy towaru jest kluczowy - mówił Łukasz Greinke, prezes zarządu, dyrektor naczelny, Zarząd Morskiego Portu Gdańsk. - Infrastruktura drogowa i kolej na Gdańsk jest w tym przypadku bardzo istotna - podkreślił.

W ocenie prezesa zarządu Morskiego Portu Gdańsk, spójność systemu transportowego znacznie się poprawiła, ale „apetyt rośnie w miarę jedzenia“. - Chcielibyśmy, aby układ kolejowy cargo był oddzielony od transportu pasażerskiego, natomiast musimy na to jeszcze poczekać - przyznał Łukasz Greinke. - To gigantyczne inwestycje, których nie da się zrealizować w krótkim okresie. Widzimy to, rozumiemy i ściśle współpracujemy, np. z PKP PLK - zapewnił.

Wojna w Ukrainie nie bez wpływu na porty

Inwazja Rosji na Ukrainę zdecydowanie wpłynęła na wyniki portu w Gdańsku. - Towary z Ukrainy wracają do naszego portu - przyznał Łukasz Greinke. - Smutne, że musimy tak powiedzieć, ale łańcuch logistyczny o którego wytworzenie walczyliśmy z ukraińskimi portami, nagle został wymuszony przez działania wojenne. Obroty w naszym porcie oraz wolumeny przeładowywanych towarów są coraz większe. W tej chwili awansowaliśmy na drugie miejsce na Bałtyku. Wszystko wskazuje na to, że embargo dotyczące produktów i towarów do tej pory sprowadzanych granicą lądową z kierunku wschodniego, będą musiały trafić do naszego kraju właśnie przez morze. To z kolei przełoży się na wolumeny i miliony ton przeładowanych w naszym porcie - mówił podczas EEC.