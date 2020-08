Eiffage buduje fabrykę dla Ferrero Polska

W ciągu ośmiu miesięcy Eiffage wybuduje budynek socjalno-biurowy z łącznikiem komunikacyjnym do hali produkcyjnej Bueno II oraz do budynku administracyjno-laboratoryjnego, wraz z infrastrukturą. Na terenie fabryki powstanie też nowy magazyn surowców z halą preparacji, łącznikami komunikacyjnymi, estakadami technicznymi.

Fabryka Ferrero w Belsku Dużym działa nieprzerwanie od 1997 roku. Zakład produkuje i konfekcjonuje słodycze sprzedawane w ponad 70 krajach świata. Odpowiada między innymi za globalną produkcję batonów Kinder Bueno White.

Czas realizacji inwestycji jest bardzo krótki, co wymaga odpowiedniej organizacji i koordynacji prac wszystkich zespołów Eiffage. Zgodnie z założonym harmonogramem prace powinny zakończyć się do końca maja 2021 roku, jednak jeszcze w grudniu tego roku przestrzeń hali preparacji ma być gotowa na przyjęcie do składowania specjalistycznych maszyn.

Nowy kontrakt z Ferrero Polska jest kolejnym dużym projektem realizowanym przez Eiffage w segmencie budownictwa przemysłowego. W ostatnich latach firma zrealizowała inwestycje m.in. dla Unilever w Poznaniu, Volkswagena we Wrześni oraz Poznaniu Antoninku. Obecnie dobiegają końca prace przy budowie fabryki silników Mercedes-Benz w Jaworze k. Legnicy.