Ekologia w magazynach to nie tylko koszty, ale też realne oszczędności

Jak zieloną logistykę rozumie firma Fiege?

Zielona logistyka jest dla nas holistycznym układem usprawnień obejmujących zarówno logistykę magazynową, jak i dystrybucję, włączając w to logistykę ostatniej mili, a także zarządzanie zwrotami. Każdy z tych obszarów łańcucha dostaw jest ważny i wszystkie one oddziałują na siebie. Dlatego też nie skupiamy się wyłącznie na magazynie. Jesteśmy operatorem logistycznym, który oferuje kompleksową usługę i szeroko pojęte sustainability to nasz cel w każdym aspekcie. Chcemy być ekspertem, który informuje i wspiera klienta w procesie wdrożenia nowoczesnych rozwiązań i zwraca uwagę na trendy rynkowe, które już wkrótce staną się niejako standardem. To dlatego skupiamy się też na kwestii opakowań zwrotnych, refurbishmentu i re-commerce, na który zwracamy uwagę już od kilku lat.

Dla naszej firmy ekologia to nie koszt, a wdrożenie rozwiązań ekologicznych nie ma na celu działania wizerunkowego. Jesteśmy świadomi, że zielona logistyka w perspektywie długoterminowej przynosi realne oszczędności dla nas i dla naszych klientów. Będąc czołowym operatorem na rynku e-commerce, nie zadajemy sobie pytania, czy powinniśmy być bardziej zieloni, ale jak nim być i nieustannie podążamy wyznaczoną ścieżką.

Czy zwracają Państwo uwagę na certyfikację magazynów czy raczej skupiają się na konkretnych rozwiązaniach?

Certyfikacja magazynów jest dla nas ważna, gdyż stwarza także możliwość dodatkowej promocji i zaznaczenia na rynku swojej przewagi konkurencyjnej. Dla potencjalnych klientów czy pracowników kwestie związane z ochroną środowiska mogą mieć kolosalne znaczenie, niemniej jednak zwracamy uwagę przede wszystkim na konkretne rozwiązania wpływające bezpośrednio na optymalizację procesów magazynowych, samopoczucie naszych pracowników i redukcję kosztów operacyjnych.

Ekologiczny magazyn, to już nie tylko oświetlenie LED z systemem DALI, czy też moduł zarządzania wodą deszczową. Chcemy tworzyć miejsca przyjazne dla pracowników i kierowców, ze strefami odpoczynku, instalować panele solarne na dachu, czy umieszczać ule umożliwiając pszczołom wytwarzanie miodu. Pamiętamy też o izolacyjności dachów i przeszkleń, czy wykorzystaniu wody szarej. Nie zapominamy również o coraz bardziej popularnych samochodach elektrycznych i miejscach do ich ładowania.

TARCZA FINANSOWA 2.0 w pytaniach i odpowiedziach Wypełniasz wniosek o wsparcie w ramach Tarczy Finansowej 2.0 PFR? Masz wątpliwości dotyczące jej zapisów?

NAPISZ DO NAS! Wasze pytania zadamy ekspertom Polskiego Funduszu Rozwoju, którzy podzielą się swoją wiedzą na temat dostępnych rozwiązań. Piszcie: tarcza@ptwp.pl

1

2

3