Ekologiczna modernizacja dla HL Display w SEGRO Business Park Gliwice

HL Display wynajmuje przestrzeń magazynową w Segro Business Park Gliwice już od 2010 roku.

Szwedzka firma dostarcza rozwiązania w zakresie poprawy jakości zakupów do ponad 70 krajów, zatrudniając przy tym ponad tys. pracowników na całym świecie.

Przedsiębiorstwo ma również długoletnie doświadczenie w realizacji celów w ramach strategii zrównoważonego rozwoju.

Od 2010 roku HL Display jest członkiem ONZ Global Compact, a w 2020 r. został jednym z sygnatariuszy inicjatywy Science Based Targets, której celem jest promowanie wyznaczania celów redukcji śladu węglowego w oparciu o wiedzę naukową. Dlatego też propozycja ekologicznej modernizacji powierzchni 10 tys. mkw. zajmowanej przez firmę w Gliwicach, której jednym z celów będzie minimalizacja emisji dwutlenku węgla, doskonale wpisała się w cele przedsiębiorstwa.

- Podczas prawie 12 lat działalności w parku Segro udało się nam zrealizować wiele biznesowych projektów i sukcesywnie poszerzyć działalność firmy w regionie CEE. Doceniamy korzyści, jakie daje nam kontynuacja wspólnego przedsięwzięcia z Segro, szczególnie w zakresie zbieżnej strategii, której celem jest osiągnięcie neutralności klimatycznej. Przy okazji przedłużania umowy najmu w Gliwicach bardzo spodobała się nam propozycja modernizacji powierzchni, która uczyni ją bardziej ekologiczną – mówi Magdaleny Oczko, Factory Manager w HL Display.

W ramach zmian planowane są liczne innowacje, wśród których znajdzie się m.in. wymiana standardowego oświetlenia na energooszczędne LED. Dodatkowo oświetlenie będzie sterowane inteligentnym systemem DALI, który dzięki czujnikom ruchu oraz natężenia światła dziennego będzie mógł redukować sztuczne oświetlenie w słoneczne dni czy przy braku ruchu w danej części magazynu. Wdrożony zostanie także oparty na rozwiązaniach chmurowych system monitorowania mediów, umożliwiający kontrolę zużycia energii czy gazu w czasie rzeczywistym.

W ramach modernizacji planowany jest także montaż paneli fotowoltaicznych, a dodatkowo energia będzie gromadzona w kolektorach słonecznych i później wykorzystywana do podgrzewania wody do użytku ogólnego. W ramach ekologicznej adaptacji w budynku pojawią się też ładowarki do pojazdów elektrycznych i stojaki na rowery. Wokół obiektu planowane są dodatkowe nasadzenia, a w jego sąsiedztwie stanie kolejna pasieka dla pszczół, a także domki dla owadów.

- Nasze obiekty od samego początku projektujemy tak, aby mogły służyć klientom przez długi czas i by możliwe były w nich idące z duchem czasu modernizacje. Rearanżując budynek zajmowany przez HL Display przedłużamy jego żywotność, a zarazem optymalizujemy koszty jego bieżącej eksploatacji. Co więcej robimy to w duchu ekologii, do czego nie musieliśmy namawiać naszego klienta, gdyż łączy nas wspólny cel, tj. dążenie do minimalizacji śladu węglowego w naszej codziennej działalności. Dodatkowo nowa umowa z HL Display to kolejne w ostatnim czasie przedłużenie współpracy z długoletnim klientem, co jest dla nas powodem do dumy. Dowodzi to zaufania wynikającego z silnych relacji, jakie udało się nam zbudować na przestrzeni lat – dodaje Joanna Janiszewska, Dyrektor Regionalna Segro.

SEGRO Business Park Gliwice to nowoczesny park magazynowo-produkcyjny w Specjalnej Strefie Ekonomicznej. Położony zaledwie kilka kilometrów od centrum Gliwic, zapewnia dogodną komunikację dzięki łatwemu dostępowi do drogi krajowej nr 88, która daje połączenie z autostradami A1 i A4. Wszystkie obiekty na terenie parku posiadają ekologiczną certyfikację BREEAM, a opiekę nad parkiem sprawuje dedykowany Property Manager.