Przygotowujemy kolejną akwizycję na polskim rynku magazynowym - zapowiedział podczas EXPO REAL w Monachium Jarosław Czechowicz, Country Manager Poland w GLP.

28-osobowy zespół GLP w Polsce obecnie zarządza nieruchomościami o łącznej powierzchni ok. 1.4 mln mkw.

W przygotowaniu jest ok. 700 tys. mkw. powierzchni magazynowej.

Firma ma za sobą dwie akwizycje magazynowe: w Trójmieście i na Śląsku.

Przejęcia funkcjonujących obiektów to drugi - oprócz deweloperki - kierunek rozwoju portfolio.

W 2022 roku firma kupiła centrum logistyczne firmy SPM o powierzchni 60 tys. mkw. w Bieruniu na Śląsku, a we wrześniu br. sfinalizowała przejęcie gotowego projektu 7R w Gdańsku.

Akwizycje istniejących magazynów zwiększają zakres możliwości - choćby w zakresie ESG - wyjaśnia Jarosław Czechowicz.

- Dla przejętych nieruchomości przygotowujemy kompleksowy plan usprawnień w obszarze ESG obejmujący, np. wymianę istniejącego oświetlenia na LED, montaż osprzętu elektrycznego stacji ładowania, inteligentnych liczników lub w miarę możliwości instalacji fotowoltaicznych - wymienia.

GLP Park Lędziny, jeden z projektów realizowanych ostatnio przez GLP. mat. pras. GLP

Dyrektor regionalny GLP na Polskę przyznaje, że firma prowadzi aktualnie proces jeszcze jednej akwizycji. - Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, wkrótce sfinalizujemy rozmowy - zapewnia.

Kolejne magazyny GLP czekają na start

Jarosław Czechowicz zapewnia, że filary polskiego rynku magazynowego są mocne, podaż rośnie, ale firmy potrzebują więcej czasu na podjęcie decyzji o wynajmie powierzchni niż to miało miejsce we wcześniejszym okresie. - Mimo to popyt jest cały czas duży - zwłaszcza na kluczowych rynkach, gdzie GLP jest również obecne - przekonuje.

- Nie jesteśmy jednak samotną wyspą. Polskę, podobnie jak inne kraje europejskie, dotknął problem rosnącej inflacji i wysokich stóp procentowych, a mimo to jesteśmy bardzo aktywnym deweloperem. Aktualnie, mamy ok. 150 tys. mkw. nowoczesnej powierzchni magazynowej w budowie, a start kolejnych 150 tys. mkw. nastąpi w ciągu najbliższych kilku miesięcy - zapowiada Jarosław Czechowicz.

