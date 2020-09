Ekspansja w Panattoni Park Tychy

Panattoni rozbudowuje Panattoni Park Tychy m.in. na potrzeby ekspansji firmy Regesta. Operator logistyczny zwiększy zajmowaną powierzchnię niemal trzykrotnie, z dotychczasowych 6,5 tys. mkw. do 17,2 tys. mkw. Realizacja kolejnego etapu kompleksu zakończy się w lutym 2021 roku, a Regesta skorzysta z nowej powierzchni w marcu. Panattoni Park Tychy po rozbudowie osiągnie powierzchnię 52 934 m kw.

Deweloper rozbuduje Panattoni Park Tychy o kolejne 17 tys. mkw. Aż 10,7 tys. mkw. nowej powierzchni zajmie Regesta S.A. - firma w tyskim parku wynajmowała 6 500 m kw., teraz skorzysta z 17 200 m kw. Realizacja zakończy się w lutym 2021 roku, a Regesta skorzysta z 10 700 m kw. w marcu.Regesta S.A. to firma z 25 letnim doświadczeniem, która zatrudnia ponad 600 pracowników. Działa w branży TSL, oferując kompleksową obsługę logistyczną i magazynową, transport naczepami typu coil-mulda, obsługując firmy produkcyjne i handlowe branży stalowej i motoryzacyjnej, a także przedsiębiorstwa przemysłu drzewnego, budowlanego i papierniczego w całej Europie. Regesta oferuje również usługi spedycji krajowej i międzynarodowej.

Rozbudowę parku oraz zwiększenie powierzchni przez firmę Regesta komentuje Marek Dobrzycki, Managing Director w Panattoni: „Ekspansje zawsze cieszą, ponieważ są najwyższą formą potwierdzenia atrakcyjności parku, zarówno ze względu na jakość, jak i lokalizację. Panattoni Park Tychy jest doskonale skomunikowany ze śląską aglomeracją, będącą kluczowym ośrodkiem dla całej gospodarki. Rozbudowa tyskiego parku to także potwierdzenie, że siła regionu nie skupia się w jednym lub dwóch ośrodkach, ale drzemie w każdej części aglomeracji śląskiej”.

Regesta wynajmując powierzchnię w Panattoni Park Tychy, korzysta z atrakcyjnej lokalizacji obiektu. Budynek zlokalizowany jest zaledwie 2 km od trasy DK 44, łączącej Górny Śląsk z Krakowem oraz 5 km od autostrady A1, jedynej w Polsce o przebiegu południkowym, która przebiega przez takie ośrodki jak Gliwice, Łodź, Toruń, czy Gdańsk. Ponadto dobrze rozwinięta infrastruktura drogowa aglomeracji śląskiej oraz sieć komunikacji publicznej ułatwiają dojazd do obiektu, a położenie w granicach aglomeracji, ułatwia firmom dostęp do pracownika. Budowa w Tychach to potwierdzenie doskonałej kondycji Śląska na rynku powierzchni magazynowych i przemysłowych. Region ten w I półroczu 2020 był trzecim pod kątem nowej powierzchni i pierwszym pod względem budowanej powierzchni na koniec czerwca.