ELI chce jeszcze więcej magazynów

Platforma logistyczna ELI zakończyła I półrocze 2022 r. z portfelem nieruchomości o łącznej pow. ponad 1 mln. 200 tys. mkw.

W tym okresie ELI powiększyło swój bank ziemi o 90 tys. mkw. GLA

Rozpoczęła się realizacja nowych projektów logistycznych, o pow. 97 tys. mkw. GLA.

European Logistics Investment (ELI), to rozwijająca się platforma logistyczna. Pierwsze półrocze 2022 r. zakończyła znakomicie. Jej portfel projektów ukończonych, w fazie budowy i zabezpieczonych pod nowe inwestycje przekroczył powierzchnię 1 ml. 200 tys. mkw.

W tym okresie ELI powiększyło też swój bank ziemi o 90 tys. mkw. GLA i rozpoczęło realizację nowych projektów logistycznych, o łącznej powierzchni 97 tys. mkw. GLA.

Eli monitoruje nisze rynkowe. Uczestniczy w rozwoju hubów logistycznych, zwłaszcza tych notujących największe zainteresowanie inwestorów i najemców.

Inwestycje w Krakowie, Lublinie i Toruniu są położone wzdłuż nowych lub planowanych korytarzy tranzytowych, pobudzających aktywność gospodarczą w regionach. Nasza strategia to inwestowanie na rynkach wschodzących w wysokiej klasy aktywa logistyczne, z wysokim potencjałem wzrostu – mówi Łukasz Troczek, Senior Vice President Investments w Griffin Capital Partners, odpowiedzialny za rozwój platformy ELI.

Zdaniem zarządu platformy, rozwój portfolio ELI odzwierciedla dynamiczną sytuację na polskim rynku logistycznym. Zdecydowana większość ukończonej w ostatnich miesiącach powierzchni została zaabsorbowana przez rynek. Wskaźnik dostępnej powierzchni znajduje się na poziomie 5 proc., blisko historycznego minimum.

- Widzimy potencjał do rozbudowy portfela i pozostajemy aktywni inwestycyjnie na krajowym rynku logistycznym - mówi Hubert Rossa, Senior Vice President Investments w Griffin Capital Partners odpowiedzialny za rozwój platformy ELI.

ELI wciąż inwestuje, wykorzystując solidne fundamenty polskiego rynku logistycznego.

Nowe projekty w I półroczu 2022

Zaczęła się realizacja kolejnych powierzchni logistycznych. Nowe inwestycje zlokalizowane są w Krakowie, Lublinie oraz Toruniu. Powstaną budynki w ramach 3 projektów, o łącznej powierzchni 97 tys. mkw. GLA. Dwa z nich to rozbudowa istniejących już parków logistycznych o kolejne fazy.

Wszystkie realizacje będą spełniać najnowocześniejsze wymagania techniczne, co pozwoli na uzyskanie certyfikatu BREEAM na poziomie „Very Good".

Wszystkie inwestycje mają poziom pre-let. Umowami najmu objęto 50 proc. dostępnej powierzchni. Wśród przyszłych najemców będą firmy produkcyjne, logistyczne i handlowe, między innymi: Trivium Packaging, Stella Pack, Dachser czy Hellmann.

Grunty pozyskane w I półroczu 2022

W ciągu pierwszych sześciu mies. br. ELI powiększyło bank ziemi o 90 tys. mkw. GLA. Grunty położone są w kluczowych węzłach logistycznych w Polsce - w Warszawie, Łodzi i na Górnym Śląsku. To wiodące regiony na mapie polskiego rynku logistycznego. W 12 miesięcznym okresie do marca 2022 r. to właśnie te tereny odpowiadały za zaspokojenie 45 proc. krajowego popytu brutto.

Grunty zlokalizowane są w pobliżu największych aglomeracji. Dostarczą silną bazę konsumentów, mają też doskonałe połączenia z głównymi szlakami tranzytowymi - krajowymi i europejskimi.

- Wskaźnik dostępnej powierzchni jest blisko historycznego minimum, na poziomie 5 proc. Widzimy potencjał do rozwoju i pozostajemy aktywni inwestycyjnie na krajowym rynku logistycznym - zapowiada Hubert Rossa, Senior Vice President Investments w Griffin Capital Partners odpowiedzialny za rozwój platformy ELI.

O ELI:

European Logistics Investment jest dynamicznie rozwijającą się na polskim rynku platformą logistyczną. Dostarcza wysokiej jakości obiekty logistyczne zlokalizowane w na kluczowych rynkach w całym kraju.

Obiekty ELI powstały w partnerstwie z Panattoni - wiodącym deweloperem nieruchomości przemysłowo-logistycznych w Europie.

Portfolio ELI obejmuje obecnie 28 projektów logistycznych, prowadzonych w ramach 10 centrów logistycznych w Polsce. W ich skład wchodzą nieruchomości o łącznej powierzchni 1,2 mln mkw. GLA, w tym ponad 734 tys. mkw. projektów zakończonych, 137 tys. mkw. powierzchni w budowie i kolejne 335 tys. mkw. powierzchni zabezpieczonej pod nowe inwestycje.

Właścicielami spółki są firmy Redefine Properties, Madison International Realty oraz Griffin Capital Partners.