ELI kupiło kompleks magazynowy we Wrocławiu. W planach rozbudowa

European Logistics Investment BV (ELI) nabyło dwa obiekty magazynowe zlokalizowane we Wrocławiu. ELI, razem ze swoim strategicznym partnerem Panattoni, planuje dalszy rozwój inwestycji, w ramach której powstanie City Logistics Wrocław North, który zapewni 45 tys. mkw. nowoczesnej powierzchni logistycznej.

European Logistics Investment (ELI) nabyło kompleks magazynowy we Wrocławiu składający się z dwóch budynków o całkowitej powierzchni 9 500 mkw. oraz 13 ha terenu inwestycyjnego. Firma planuje dalszy rozwój inwestycji razem ze swoim strategicznym partnerem Panattoni. Istniejący obiekt jest obecnie w pełni wynajęty firmom FedEx Express, Topus i DHL. Po zakończeniu budowy park City Logistics Wrocław North dostarczy łącznie 45 tys. mkw., w tym 41 tys. mkw. powierzchni magazynowej i 4 tys. mkw. biurowej. Inwestycja uwzględnia również przygotowanie 430 miejsc parkingowych dla samochodów prywatnych, 68 dla samochodów towarowych oraz 54 dla ciężarówek, nowoczesny system zraszania ESFR, 70 ramp przeładunkowych oraz całodobową ochronę. Projekt, który będzie realizowany etapami, zakłada dodanie trzech budynków do istniejącego zabudowania.

City Logistics Wrocław North posiada wygodną lokalizację w centralnej części dzielnicy Psie Pole – magazynowo-handlowym zagłębiu Wrocławia, oferując zarówno dostęp do lokalnej wysoko wykwalifikowanej siły roboczej w obszarze technologii, jak i świetne połączenie zarówno w obrębie miasta, jak i w regionie CEE – samochodem, samolotem, jak i transportem publicznym. Wrocław, dzięki strategicznej lokalizacji, zapewnia wygodne połączenie z takimi miastami jak Warszawa, Berlin i Praga. Natomiast położenie działki zapewnia szybki dojazd do autostrad S8 (Warszawa-Łódź-Wrocław-Praga) i A8 (obwodnica), a także łatwe połączenie z centrum Wrocławia (15-minut jazdy samochodem) i międzynarodowym lotniskiem (odległość 30-minut) oraz pobliski transport publiczny – przystanki autobusowe i PKP znajdują się w odległości krótkiego spaceru.

- ELI od początku przyglądało się bacznie regionowi Wrocławia, ze względu na jego strategiczną lokalizację i dostęp do wykwalifikowanej siły roboczej. Dzięki trendom, które przybrały na sile podczas pandemii, takim jak szybki rozwój e-handlu, relokacja łańcuchów dostaw i procesów logistycznych do Europy Centralnej, a także rosnący regionalny rynek, Wrocław cieszy się rosnącym zainteresowaniem ze strony wiodących globalnych inwestorów i firm poszukujących nowoczesnych przestrzeni logistycznej na wynajem wśród głównych ośrodków logistycznych w regionie CEE. To właśnie z tych powodów postanowiliśmy wzbogacić zdywersyfikowane portfolio ELI o tę pierwszorzędną lokalizację logistyczną - mówi Łukasz Toczek, Senior Vice President Investments w Griffin Real Estate, odpowiedzialny za rozwój platformy ELI.