ELI, platforma logistyczna należąca do Griffin Capital Partners, Madison International Realty i Redefine Properties, rozszerza portfolio w woj. śląskim, nabywając działkę w Knurowie.

Pozyskany grunt zostanie wykorzystany pod projekt przemysłowy typu BTS (Built-to-Suit).

Planowany budynek ma powierzchnię 34 681 mkw.

Budynek został w całości wynajęty Grupie Fortaco, wiodącemu partnerowi strategicznemu dla producentów oryginalnego wyposażenia (OEM) w branżach przemysłu ciężkiego i w przemyśle morskim w całej Europie.

Na zakupionej działce platforma ELI zrealizuje inwestycję typu BTS o powierzchni 34 681 mkw. Zakończenie budowy planowane jest na drugi kwartał 2024 roku, a przekazanie inwestycji najemcy na trzeci kwartał tego samego roku.

Aktywnie dywersyfikujemy portfel ELI, stale poszukując nowych możliwości inwestycyjnych. Nabycie gruntu pod nowoczesny i zgodny ze standardami ESG projekt logistyczny, zlokalizowany w sercu Górnego Śląska, zabezpieczony długoterminową umową najmu, to duży sukces całego naszego zespołu. Nadal obserwujemy duży popyt na wysokiej jakości powierzchnie magazynowe na Śląsku, a w naszym portfolio mamy już sześć ukończonych projektów w tym regionie, a także grunty zabezpieczone pod realizację dwóch kolejnych - mówi Pieter Prinsloo, Chief Executive Officer w ELI.

Nieruchomość została w całości wynajęta przez Grupę Fortaco. Dzięki tej inwestycji typu greenfield Fortaco rozszerzy swoją działalność obejmującą produkcję komponentów stalowych oraz kabin do pojazdów, a także zapewni wyższą wydajność opartą na szerokiej automatyzacji i efektywności operacyjnej. Grupa Fortaco jest wiodącym, niezależnym producentem i jednym z największych na świecie partnerów strategicznych dla przemysłu ciężkiego i morskiego. Oferta Fortaco obejmuje rozwiązania i technologie zeroemisyjne, kabiny pojazdów, konstrukcje stalowe i usługi montażowe. Wybór Knurowa na lokalizację podyktowany był bliskim sąsiedztwem zakładów i firm związanych z przemysłem stalowym.

Inwestycja typu BTS będzie w pełni dostosowana do konkretnych potrzeb najemcy, przy jednoczesnym zachowaniu najwyższych standardów środowiskowych, co pozwoli na uzyskanie certyfikatu BREEAM na poziomie „Excellent" i osiągnięcie do 2025 roku neutralności węglowej. Strategiczna lokalizacja obiektu, w centrum województwa śląskiego, zapewnia doskonałą komunikację z całym regionem oraz dogodny dostęp do głównych krajowych szlaków komunikacyjnych, takich jak autostrady A1 i A4, będących częścią kluczowych europejskich korytarzy tranzytowych.

W połowie 2023 roku portfolio ELI, uwzględniając bank ziemi pod przyszłe inwestycje, wyniosło 1,3 miliona mkw. i obejmowało łącznie 30 projektów zlokalizowanych w 10 centrach logistycznych na terenie całej Polski.

W transakcji platformie ELI doradzała firma Rymarz Zdort Maruta.

