Firma ELSTEEL wybrała CTPark Opole na lokalizację swojej polskiej siedziby głównej.

Firma ELSTEEL, jeden z czołowych dostawców obudów elektroinstalacyjnych niskiego napięcia, wybrała CTPark Opole na lokalizację swojej polskiej siedziby głównej.

W listopadzie najemca wprowadzi się do trzeciego z czterech planowanych w kompleksie budynków.

Zajmie w nim ponad 5 500 mkw. powierzchni produkcyjnej oraz biurowej.

ELSTEEL jest jednym ze światowych liderów w produkcji infrastruktury modułowej dla branży elektrycznej. W związku z ekspansją biznesu w Polsce, firma podjęła decyzję o wynajmie blisko 30 proc. przestrzeni w nowo wybudowanym budynku CTParku w Opolu. Obiekt, o całkowitej powierzchni najmu 18 450 mkw., jest częścią parku przemysłowo-logistycznego realizowanego przez dewelopera CTP. W dwóch wcześniej oddanych do użytku budynkach kompleksu (32 700 mkw. i 6 000 mkw.) swoje operacje prowadzą już między innymi Raben, UFI Filters czy International Automotive Components (IAC). Cały park, po oddaniu ostatniego etapu, liczyć będzie docelowo ponad 80 000 mkw. powierzchni najmu.

CTPark w Opolu.

Biznes potrzebuje do wzrostu odpowiedniej infrastruktury. W przypadku działalności ELSTEEL Poland kluczowe są lokalizacja, która umożliwia sprawny przepływ komponentów i gotowych produktów, oraz wysokiej jakości przestrzenie zapewniające odpowiednie wsparcie technologiczne dla procesów produkcji, a także komfortowe biura. Decydując się na otwarcie naszej siedziby głównej w CTPark Opole otrzymujemy od firmy CTP pełen zakres usług – od procesu najmu przez zarządzanie nieruchomością, co pomaga nam budować odporność rynkową oraz wspiera dalszy rozwój ELSTEEL - wyjaśnia Mariusz Bogusławski, General Manager w ELSTEEL Poland.

Podobnie jak wszystkie nieruchomości należące do CTP, inwestycja w Opolu została zaprojektowana z myślą o optymalnej funkcjonalności – zapewnia między innymi hale produkcyjne o wysokości 10,5 metrów i magazyny o wysokości 12 metrów. Budynek dysponuje systemem BMS, a poprzez pełne doświetlenie i wysoką izolacyjność zapewnia idealne warunki dla wydajnej produkcji i pracy stałej. Celem dewelopera jest minimalizacja wpływu na środowisko, a także wsparcie klientów w realizacji założeń ESG – stąd też wszystkie budynki z portfela CTP poddawane są certyfikacji w systemie BREEAM.

- Jako deweloper i właściciel parków przemysłowo-logistycznych, szczególną uwagę przykładamy nie tylko do procesu projektowania i budowy naszych obiektów, ale także ich eksploatacji i zarządzania w długiej perspektywie. Chcemy wspierać klientów w osiąganiu długoterminowej konkurencyjności i w zwinnym reagowaniu na zmieniające się warunki rynkowe. W naszych europejskich parkach mamy obecnie 1 000 najemców, a 85 proc. naszej nowej działalności to efekt ich ekspansji w ramach obiektów CTP. Czujemy ogromną satysfakcję, gdy do tego grona dołączają także nowe podmioty, takie jak ELSTEEL Poland. Gospodarka w naszym kraju wciąż potrzebuje nowego zaplecza nieruchomościowego, a CTP posiada doświadczenie oraz bank ziemi, aby zbudować w Polsce nowoczesną sieć parków logistyczno-produkcyjnych i być partnerem na długie lata - wyjaśnia Bogi Gabrovic, CFO w CTP Poland.



CTPark Opole położony jest w obszarze Opolskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, w strategicznej lokalizacji pomiędzy dwiema ważnymi aglomeracjami – Katowicami i Wrocławiem. Posiada bezpośredni dostęp do północnej obwodnicy łączącej Opole z autostradą A4. W pobliżu znajduje się także sześć uniwersytetów zapewaniających potencjał kadrowy dla najemców obiektu. CTP przygotowuje się obecnie do realizacji ostatniego etapu projektu – budynku o powierzchni prawie 25 000 mkw.

Magazyny, obiekty logistyczne, budynki produkcyjno-magazynowe oraz tereny inwestycyjne - zobacz oferty na PropertyStock.pl