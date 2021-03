Energooszczędne i ekologiczne. Takie magazyny chce budować MLP Group

MLP Group stawia na projekty zgodne ze strategią zrównoważonego rozwoju. Cel to budowa energooszczędnych i ekologicznych nieruchomości. Troska o ekologię stała się już codziennością dla dewelopera, które sukcesywnie podejmuje działania w celu ograniczenia negatywnego wpływu ze swojej działalności na środowisko naturalne.

Jednym z pierwszych etapów modernizacji powierzchni magazynowych spółki MLP Group była wymiana oświetlenia na LED pomiędzy regałami i w strefach otwartych i zastosowanie opraw Maxos fusion. Są to linie świetlne o wysokiej jakości światła, które zapewniają też zmniejszenie kosztów energii elektrycznej o ponad połowę w porównaniu do opraw konwencjonalnych. Co więcej, rozwiązanie jest przygotowane do zastosowania zintegrowanych systemów oświetleniowych, które mogą przenieść zarządzanie oświetleniem na bardziej zaawansowany poziom.

mat. MLP Green

W celu podniesienia atrakcyjności wynajmowanej powierzchni i zapewnieniu dodatkowych korzyści dla najemców, grupa zdecydowała się na wprowadzenie w nowych magazynach rozwiązania systemowego jakim jest Interact Industry. To innowacyjna platforma, dzięki której można lepiej zarządzać całym oświetleniem i monitorować jego działanie, a przez co zmniejszyć zużycie energii elektrycznej, poprawiać bezpieczeństwo w magazynie, optymalizować wykorzystanie przestrzeni i tym samym redukować koszty operacyjne.

System Interact Industry niesie wiele korzyści zarówno dla MLP Group jaki i jej najemców przede wszystkim jest to:

· Zarządzanie oświetleniem

Dzięki oprogramowaniu do zarządzania oświetleniem Interact Industry mamy pełną kontrolę nad oświetleniem i można nim zarządzać z każdego miejsca o każdej porze. Służy do tego panel sterujący, który informuje o błędach i usterkach, co pozwala natychmiastowo reagować. Dzięki danym analizowanym w czasie rzeczywistym łatwiej również przeprowadzać konserwację oraz automatycznie aktualizować oprogramowanie oświetlenia przemysłowego. Tym samym zapewnić nieprzerwaną pracę i podnieść bezpieczeństwo na terenie magazynu oraz optymalizować zużycie energii.