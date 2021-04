Eobuwie otwiera nowe centrum dystrybucyjne

Nowe centrum logistyczne wesprze obsługę na kluczowych dla spółki Eobuwie.pl rynkach: Rumunii, Bułgarii i Grecji. W Bukareszcie klienci zyskają dostęp do usługi Same Day Delivery - dostawy w ten sam dzień.

- Rumunia to jeden z naszych najważniejszych rynków. Mamy w tym bogate doświadczenie, dzięki realizacji aktywnej sprzedaży w 16 krajach Europy Środkowo-Wschodniej. Atutem lokalizacji jest komfortowy dojazd do Sofii i dalej do Aten. Bułgaria i Grecja to także kluczowe dla nas obszary. Zależy nam na tym, aby klientom z tej części Europy zagwarantować jeszcze szybsze dostawy. W niedalekiej przyszłości w Bukareszcie, będzie to możliwe w ramach usługi Same Day Delivery, czyli “Tego Samego Dnia” - mówi Marcin Grzymkowski, prezes eobuwie.pl.

Magazyny, obiekty logistyczne, budynki produkcyjno-magazynowe oraz tereny inwestycyjne - zobacz oferty na PropertyStock.pl

Więcej na WNP.pl