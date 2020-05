Erum Group wkracza do Polski i otwiera centrum logistyczne

Erum Group to międzynarodowa grupa z kapitałem hiszpańskim zajmująca się produkcją wieszaków i innych wyrobów z tworzyw sztucznych, recyklingiem tworzyw sztucznych i gospodarką odpadami. Firma opiera się wyłącznie na produkcji w swoich fabrykach. Posiada sieć logistyczną, która wkrótce będzie obecna w ponad 69 krajach na całym świecie. Działalność Erum Group zakłada zmniejszenie zużycia tworzyw sztucznych i surowców pierwotnych na rzecz produkcji w obiegu zamkniętym w sposób pozwalający na ponowne użycie i recykling. Opracowany przez Erum Group system PlasticLoop umożliwia przedłużenie żywotności plastiku z zachowaniem jego właściwości. Firma prowadzi pionierski projekt RTS „Return to the source” dotyczący recyklingu tworzyw sztucznych, w którym projektowanie, procesy produkcyjne i logistyka są planowane w sposób zrównoważony. Każdy z procesów ma na celu zmniejszenie zużycia energii i emisji CO2.

Centrum logistyczne firmy Erum Group zostało otwarte w parku magazynowym przy ul. Bysewskiej 1 w Gdańsku w lutym br. Inwestycja firmy w Polsce zapewnia w sposób bezpośredni lub pośredni zatrudnienie 400 osób, optymalizację tras logistycznych oraz czasu dostawy towarów do klientów. Centrum logistyczne w Polsce pozwoli na dystrybucję towarów w Europie Środkowo-Wschodniej i Azji.

- Cieszymy się, że Erum Group powierzyła nam zadanie wprowadzenia firmy na polski rynek. Proces był poprzedzony dokładną analizą potrzeb firmy z uwzględnieniem kwestii logistycznych i kadrowych. Dzięki temu mieliśmy możliwość sprawnego znalezienia lokalizacji, która odpowiada celom biznesowym grupy – mówi Michał Rafałowicz, Dyrektor regionu pomorskiego w firmie Cresa Polska.