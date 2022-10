Zagadnienia związane z ESG w naszej firmie były, są i będą realizowane. Postanowiliśmy zminimalizować nasz wpływ na środowisko, redukując ślad węglowy do zera - zapowiada Tomasz Zabost, MLP Group.

MLP Group właśnie opracowało swoją strategię w zakresie ESG. Rozumiem, że to pierwszy krok w stronę raportowania ESG?

Tomasz Zabost, członek zarządu MLP Group: W zakresie formalnym tak, ponieważ wkrótce przygotowywanie raportów ESG stanie się jednak obowiązkiem. Z drugiej strony, chcieliśmy uporządkować nasze działania - zarówno dotychczasowe, jak i te planowane. Dokument jest zatem szerszym spojrzeniem na zagadnienia związane z ESG, które w naszej firmie były, są i będą realizowane. Jest także odpowiedzią na proste, ale najważniejsze pytanie, co jest naszym celem. Przygotowując się do opracowania strategii, zadałem je swoim współpracownikom. Co ciekawe, podczas burzy mózgów w zespole pojawiało się sporo pomysłów na różne ciekawe inicjatywy, które możemy podejmować, ale nadal brakowało odpowiedzi na pytanie: po co? W końcu doszliśmy do wniosku, że najlepszym rozwiązaniem będzie zminimalizowanie naszego wpływu na środowisko naturalne poprzez zredukowanie śladu węglowego do zera. W ten sposób nasz biznes nie obciąży przyszłych pokoleń negatywnymi skutkami.

Tomasz Zabost, członek zarządu MLP Group

W strategii założyliście osiągnięcie zeroemisyjności do 2026 r. To całkiem szybko. Musicie mieć już sporo działań za sobą?

Rzeczywiście, to ambitny cel, ale – biorąc od uwagę nasze dotychczasowe przedsięwzięcia – widzimy szansę na powodzenie w jego realizacji.

Już dzisiaj 100 procent energii elektrycznej, z której korzystają nasi najemcy pochodzi z odnawialnych źródeł. Prowadzimy też program budowy instalacji fotowoltaicznych, który spowoduje, że docelowo w zakresie energii elektrycznej uzyskamy nadprodukcję zielonej energii w stosunku do potrzeb własnych oraz naszych najemców w obszarze naszych parków.

Czy w związku z tym wasze umowy najmu można nazwać zielonymi?

W tym temacie na razie widoczna jest na naszym rynku pewna dowolność. Brakuje jednoznacznych standardów dla całego rynku. Dopóki ich nie wypracujemy, będziemy mieć do czynienia z wolną amerykanką pełną PR-owych haseł. Dzisiaj każdy próbuje na własną rękę wdrażać różne proekologiczne rozwiązania, ale trudno wskazać, w którym momencie umowa najmu staje się „zielona”.

Nad jakimi zielonymi projektami pracuje obecnie MLP Group?

Na przykład we współpracy z naszym holenderskim najemcą wprowadzamy pompy ciepła zasilane prądem, służące ogrzewaniu hal. Przy drugim projekcie współpracujemy z wytwórcą baterii do magazynowania energii. Wszystko po to, by zminimalizować zużycie gazu.

W dzisiejszej sytuacji ekonomiczno-politycznej bardzo pożyteczny cel. Jakie są pozostałe kamienie milowe waszej strategii, które mają doprowadzić MLP Group do zeroemisyjności w 2026 r.?

Pracujemy nad maksymalnym zmniejszeniem zużycia energii przez obiekty istniejące oraz nad redukcją śladu węglowego podczas budowy magazynów. MLP Group jest deweloperem, który zatrzymuje w portfelu wybudowane przez siebie magazyny i nimi zarządza. To mocno rzutuje na podejście do nowych projektów, ponieważ pracując nad nimi już na etapie projektowym myślimy, co z nimi będzie za 10, 15 czy 20 lat. Oczywiście nie zapominamy o modernizacji istniejących obiektów.

Zamierzacie też je certyfikować, a to niełatwe prawda?

Tak. Oczywiście, każdy nasz nowy obiekt jest certyfikowany. W Polsce i w Rumunii przyjęliśmy certyfikację BREEAM na poziomie Excellent i Very Good, a w Niemczech i Austrii – DGNB na poziomie Gold lub Platinum.

W naszych starszych budynkach, które nie były certyfikowane podczas budowy, ten proces certyfikacji się toczy – dostosowujemy magazyny do wymogów BREEAM In-use. Jeszcze w tym roku powinniśmy cały nasz portfel objąć certyfikacją.

Przyznam, że przy okazji certyfikacji tych starszych obiektów pojawiają się bardzo ciekawe obserwacje. Przyglądamy się bliżej tym obiektom i widzimy choćby miejsca, w których można lepiej zarządzać gospodarką wodną czy energetyczną. Jednym słowem: proces certyfikacji trochę otwiera nam oczy na pewne aspekty, motywując do szukania oszczędnościowych modyfikacji i ulepszeń.

Macie też w planie wdrożenie we wszystkich parkach autorskiego programu sortowania i recyklingu odpadów. Jak zamierzacie zrealizować tę politykę „zero waste”?

Postawiliśmy sobie taki ambitny cel, ale jeszcze nie wypracowaliśmy mechanizmów. Na pewno program będzie wymagał współpracy z naszymi najemcami. Zaznaczę, że część z nich już prowadzi taką politykę, więc tak naprawdę nasz program będzie musiał zaproponować skuteczną koordynację tych działań...

Cały w wywiad w raporcie ESG w nieruchomościach:

