ESG w magazynach: Tematy społeczne i korporacyjne powoli wkraczają do głównego nurtu

Wielu deweloperów zwraca uwagę na wartości związane z etyką procesów budowlanych.

Np. GLP deklaruje, że nie toleruje żadnej formy pracy przymusowej czy dyskryminacji w łańcuchu dostaw oraz weryfikuje te kwestie u podwykonawców.

Z kolei nowy duży gracz na rynku magazynowym w Polsce - NREP pod brandem Logicenters podkreśla swoje skandynawskie pochodzenie i ogromną wagę, którą przykłada do kwestii środowiskowych.

Tego typu komunikaty wpływają na standardy ekologiczne na całym rynku magazynowym.

Jak podkreśla Joanna Lewandowska, wiele z najciekawszych wdrożeń, takich jak: samowystarczalność energetyczna bazująca na OZE, nasadzenia rodzimych gatunków roślin czy technologie oczyszczające powietrze ze spalin, odnajdujemy w projektach BTS czy BTO.

Joanna Lewandowska, Dział Inwestycyjny AXI IMMO

Z kolei projekty miejskie SBU, ze względu na skalę, położenie i wymagania najemców gotowych ponieść większe koszty najmu, charakteryzują się wysoką wartością środowiskową i propracowniczą.

- O ile dbałość o środowisko jest słusznie dyskutowana na rynku magazynowym, to tematy społeczne i korporacyjne powoli wkraczają do głównego nurtu. Do tej pory, dbałość o społeczność wiązała się z poprawą infrastruktury otaczającej inwestycje oraz wsparciem organizacji pracy w postaci np. atrakcyjnych miejsc do spędzania przerw czy zapewnienia dojazdu do najbliższych punktów przesiadkowych. Obecnie nie znajdziemy wielu konkretnych deklaracji firm na rynku magazynowym w obszarze ładu korporacyjnego. Możemy jednak zaobserwować wartościowe działania - m.in. wspieranie różnorodności poprzez wewnętrzne zasady dotyczące niedyskryminowania czy nominowanie kobiet na najwyższe stanowiska w firmach. Jesteśmy świadomi, że wciąż nie gwarantują one pełnej równości, niemniej są krokami we właściwą stronę - podsumowuje ekspertka.

