Będzie infrastruktura kolejowa i nowe kontenery, wszystko za 20 mln. zł. ETC Terminal to największy reprezentant branży logistycznej w Niedźwiedzim Grodzie. Będzie potężniejszy.

Dzięki dostępowi do linii kolejowej o rozstawie 1520 mm, wiodącej na Ukrainę oraz europejskiej sieci o rozstawie 1435, ETC Terminal Chełm pełni rolę "suchego portu" przeładunkowego.

Na II kwartał roku 2023 zaplanowano rozbudowę infrastruktury kolejowej na terenie zakładu, wraz z zakupem kontenerów. Inwestycja ma wartość 20 mln zł.

Firma ETC Terminal od niedawna prowadzi swoją działalność w Chełmie. W tej chwili to największy reprezentant branży logistycznej w Niedźwiedzim Grodzie. Zajmuje się szeroko zakrojonym transportem międzynarodowym oraz przeładunkiem towarów. Wydolność przeładunkowa to obecnie 2 - 4 tys. ton na dobę.

Jakub Banaszek, prezydent Chełma i Mariusz Rudzki, zajmujący się obsługą inwestora w chełmskim Urzędzie Miasta spotkali się z przedstawicielami firmy ETC Terminal Chełm. Urzędnicy umożliwili firmie nawiązanie kontaktu z ukraińskimi producentami zbóż. Dzięki temu ETC Terminal Chełm może realizować kolejne duże kontrakty.

- Podczas rozmowy omówiliśmy obecne wyzwania związane z rozwojem sektora logistycznego na terenie Chełma i okolic. Po raz kolejny utwierdzamy się w przekonaniu, że nasza aktualna sytuacja stwarza ogromne szanse rozwojowe - mówi Jakub Banaszek, prezydent Chełma.

Aktualnie ETC Terminal Chełm ściśle współpracuje zarówno z Ukrainą, ale i m.in. Hiszpanią, Włochami, Czechami, a także USA.

