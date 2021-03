Euro-net wybiera lubelski 7R Park

Euro-net to polska spółka, która istnieje na rynku już od 30 lat. Obecnie posiada sklep internetowy euro.com.pl i ponad 300 sklepów fizycznych pod marką RTV EURO AGD w całej Polsce, w których oferuje szeroki wybór elektroniki użytkowej i sprzętu gospodarstwa domowego. W związku z dynamicznym rozwojem firma zdecydowała się na wynajęcie powierzchni magazynowej oraz biurowej w Lublinie.

- Nowoczesny konsument oczekuje dużej dostępności produktów i jak najszybszej dostawy. Aby wyjść naprzeciw tym trendom, stale rozwijamy nasze operacje logistyczne i poszerzamy infrastrukturę magazynową. Nie mniej ważne jest dla nas tworzenie komfortowych miejsc pracy dla naszego zespołu i dbałość o kwestie ekologiczne. Te kryteria bierzemy pod uwagę, rozpatrując nowe lokalizacje dla naszej firmy – mówi Rafał Gąska, dyrektor ds. łańcucha dostaw, RTV EURO AGD.

W transakcji najemcę reprezentowała międzynarodowa firma doradcza Cushman & Wakefield.

- Bardzo cieszymy się ze stałego rozwoju Euro-net i kolejnej transakcji potwierdzającej tę dynamiczną tendencję. Nowo wynajęta powierzchnia ma charakter przeładunkowy. Będzie pełnić funkcje dystrybucyjne dla Lublina i usprawni obsługę lokalnego rynku. Firma 7R przygotowała też dla najemcy dedykowany moduł m in. uwzględniający potrzeby w zakresie głębokości modułu, ilości doków i powierzchni zewnętrznych, a przede wszystkim parkingów – mówi Joanna Sinkiewicz, Dyrektor Działu Powierzchni Przemysłowych i Logistycznych.

7R Park Lublin to zespół nowoczesnych obiektów magazynowych zlokalizowanych 3 km od obwodnicy Lublina, zapewniającej dostęp do dróg ekspresowych S12 oraz S19. Projekt 7R Park Lublin składa się z pięciu budynków o łącznej powierzchni około 111 605 mkw.

- Jesteśmy dumni, że sieć handlowa RTV EURO AGD po raz szósty wybiera naszą inwestycję. To dla nas dowód efektywnej współpracy, jak i jakości naszych obiektów. Ekologiczny, wysoki standard, indywidualnie dopasowane rozwiązania – to oferujemy partnerom biznesowym i to jest na rynku doceniane – komentuje Maciej Krawiecki, Head of Leasing w 7R SA.

Dzięki zastosowanym najnowszym rozwiązaniom ekologicznym, wpływającym m.in. na wzrost efektywności energetycznej, 7R Park Lublin objęty jest certyfikacją BREEAM.