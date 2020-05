Euro-net wynajmuje już czwarty magazyn od 7R

W transakcji najemcę reprezentowała międzynarodowa firma doradcza Cushman & Wakefield.

To już czwarty magazyn, po 7R City Flex Łódź I, 7R City Flex Szczecin oraz 7R Park Kielce, wynajęty przez Euro-net od dewelopera 7R.

Euro-net jest polską spółką, działającą na rynku już od 30 lat. Obecnie ma blisko 290 sklepów pod marką RTV Euro AGD w 187 miejscowościach w całej Polsce oraz sklep internetowy euro.com.pl.

Euro-net poszukiwał powierzchni magazynowej położonej w miejskim obszarze Rzeszowa, aby zapewnić obsługę dystrybucyjną klientów z południowo-wschodniej Polski. Jednocześnie firma potrzebowała obiektu przystosowanego do intensywnych operacji przeładunkowych.

- Dynamicznie się rozwijamy, dbając o zapewnienie klientom jak najlepszych doświadczeń w kontakcie z naszą marką. Z tego względu zależy nam na stworzeniu infrastruktury logistyczno-magazynowej, zapewniającej możliwie jak najszybszą i najefektywniejszą dystrybucję towarów. To ważne szczególnie teraz w dobie rosnącego znaczenia e-commerce i zakupów online – stwierdza Rafał Gąska, dyrektor ds. łańcucha dostaw w RTV EURO AGD.

- Rzeszów to czwarta lokalizacja, w której mamy przyjemność dostarczać przestrzeń magazynową dla RTV Euro AGD, w tym trzeci obiekt typu 7R City Flex. Nasza sieć magazynów miejskich pozwala optymalizować łańcuchy dostaw i znacząco zmniejszyć czas doręczania przesyłek w ramach dużych aglomeracji. Magazyny „ostatniej mili” umożliwiają składowanie towaru blisko zamawiającego. Dodatkowym atutem dla najemcy jest współpraca według znanego już standardu i redukcja procesów administracyjnych, związanych z podpisaniem umowy, do minimum – dodaje Maciej Krawiecki, Head of Leasing w 7R.

- 7R City Flex Rzeszów to obiekt spełniający dwa najważniejsze wymagania stawiane miejskim magazynom - jest optymalnie położony, w sąsiedztwie lotniska, z dobrym dojazdem do autostrady, a dodatkowo proponowane w nim moduły są dostosowane do potrzeb najemców, prowadzących dystrybucję na lokalnym rynku. Dokładnie takiego rozwiązania poszukiwał Euro-Net pod obiekt o charakterze przeładunkowym, do obsługi Rzeszowa i okolic – mówi Joanna Sinkiewicz, partner, Dyrektor Działu Powierzchni Przemysłowych i Logistycznych w Cushman & Wakefield Polska.

7R City Flex Rzeszów Airport I to magazyn miejski zlokalizowany w północno-wschodniej części Rzeszowa, bezpośrednio przy Porcie Lotniczym Rzeszów-Jasionka i węźle Rzeszów-Północ (autostrada A4). Oferuje najemcom łącznie niemal 13 000 mkw. powierzchni certyfikowanej w systemie BREEAM.