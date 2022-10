Spółka Eurocash Serwis przenosi swoje operacje do Panattoni Park Toruń. W tym powstającym obiekcie będzie ona korzystać z 3250 mkw. powierzchni magazynowo-biurowej.

Eurocash Serwis zdecydowało się także na przedłużenie umowy najmu 3000 mkw. w Panattoni Park Tricity West.

W negocjacjach obu umów najemcę reprezentowała firma doradcza Newmark Polska.

Spółka Eurocash Serwis należy do grupy Eurocash S.A. i zajmuje się zaopatrywaniem sklepów w produkty impulsowe, czyli umieszczane w strefie kas (słodycze, wyroby farmaceutyczne, napoje).

Eurocash Serwis dysponuje flotą ponad 300 samochodów, które rozwożą towary do punktów zgodnie z ustalonym harmonogramem.

– Aby uzyskać optymalne warunki do dalszego rozwoju, spółka Eurocash Serwis zdecydowała się na relokację oddziału. Ponieważ Panattoni Park Toruń wciąż jest w budowie, spółka Eurocash Serwis może liczyć na dostosowanie przestrzeni do realizowanych procesów. Cieszymy się, że po raz kolejny Klient obdarzył nas zaufaniem i skorzystał z naszych usług – mówi Jakub Kurek, Dyrektor Działu Powierzchni Przemysłowych i Magazynowych w Newmark Polska.

Jakub Kurek, Dyrektor Działu Powierzchni Przemysłowych i Magazynowych

Panattoni Park Toruń to nowy obiekt na mapie inwestycji realizowanych przez Panattoni, lidera rynku nieruchomości przemysłowych w Europie. Z uwagi na lokalizację w pobliżu autostrady A1, oferowana przestrzeń magazynowo-biurowa stanowi doskonałą bazę do prowadzenia operacji zarówno na północy, jak i na południu kraju. W ramach parku do użytku oddany zostanie budynek klasy A z modułami dostosowanymi do potrzeb klientów.

Eurocash Serwis przedłużyła umowę najmu w Trójmieście

Firma Eurocash Serwis przedłużyła także w ostatnim czasie umowę najmu w Panattoni Park Tricity West, gdzie korzysta z 2700 mkw. powierzchni magazynowej i 300 mkw. biur.

Rejon Trójmiasta jest bardzo ważny dla naszego Klienta, dlatego przedłużenie umowy najmu w Gdańsku było kluczowe dla kontynuacji biznesu na tym obszarze. Wynajmujący wykazał się bardzo elastycznym podejściem w czasie renegocjacji, co świadczy o wieloletniej dobrej współpracy pomiędzy wynajmującym a najemcą – mówi Jakub Dudkiewicz, Associate w Dziale Powierzchni Przemysłowych i Magazynowych w Newmark Polska.

– Trójmiasto i Kujawy to dwa prężnie rozwijające się rynki, na których łącznie Panattoni dostarczyło już ok. 1 mln mkw. Oba regiony błyskawicznie rosną dzięki symbiozie licznych rozwiązań dla biznesu, rozwijającej się infrastruktury i lokalizacji, pozwalającej na sprawne prowadzenie operacji krajowych i międzynarodowych. Nie dziwi więc niesłabnący popyt na nowoczesną powierzchnię przemysłową wśród dziesiątek branż – mówi Dorota Jagodzińska Sasson, Managing Director z Panattoni.

Magazyny, obiekty logistyczne, budynki produkcyjno-magazynowe oraz tereny inwestycyjne - zobacz oferty na PropertyStock.pl