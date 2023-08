Zaangażowanie Prologis w dostarczenie rozwiązań dopasowanych do naszych potrzeb, profesjonalizm, elastyczność współpracy oraz bezproblemowa komunikacja przekonały nas do współpracy właśnie z tym doświadczonym i rzetelnym deweloperem. Jesteśmy przekonani, że obiekt we Wrocławiu usprawni funkcjonowanie naszej sieci logistycznej, a nasza doświadczona kadra zapewni profesjonalną i efektywną obsługę Klientów – mówi Piotr Zieliński, członek zarządu Eurogate Logistics.