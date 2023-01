P3 Logistic Parks poinformował o zakończeniu renegocjacji przedłużenia umowy najmu magazynu o powierzchni 13.732 mkw. oraz biura o powierzchni 450 mkw. na terenie parku P3 Błonie z firmą Europapier.

Kontynuacja współpracy z firmą Europapier Polska jest kolejnym potwierdzeniem jakości dostarczanych usług przez P3 Logistic Parks.

Najemcę reprezentowała firma doradcza Newmark Polska.

Wieloletnie relacje z klientami są dla nas niezwykle cenne, gdyż są potwierdzeniem zaufania jakim obdarzają nas partnerzy. Kontynuacja współpracy z firmą Europapier Polska jest kolejnym potwierdzeniem jakości dostarczanych przez nas usług i dowodzi, że potrafimy sprostać stawianym nam wymaganiom. Park P3 Błonie to jedna z naszych pierwszych inwestycji w Polsce. Jest doskonale zlokalizowany i dzięki temu zapewnia najemcom możliwość sprawnej i efektywnej dystrybucji produktów na terenie całego kraju. Cieszymy się, że firma Europapier zdecydowała się dalej rozwijać razem z nami - mówi Iwona Sadowska, Head of Leasing w P3 Logistic Parks Polska.

Europapier Polska to jeden z największych dystrybutorów papierów poligraficznych, biurowych, materiałów opakowaniowych, mediów do reklamy i artykułów higienicznych w Polsce. Grupa Europapier jest obecna w 13 krajach Europy Centralnej i Wschodniej. Należy do holdingu Heinzel, wiodącego branżowego inwestora o globalnym zasięgu. W Polsce Europapier rozwija się od 1991 r. Biuro główne znajduje się w Warszawie w kompleksie West Station, przy Dworcu Warszawa Zachodnia. Magazyn znajduje się w P3 Błonie. Budynek posiada certyfikat BREEAM na poziomie very good.

Renegocjacja umowy w P3 Błonie wpisuje się w długofalową strategię firmy Europapier Polska, która skupia się na utrzymaniu najwyższej jakości usług logistycznych. Firma ta od lat dywersyfikuje swój biznes i rozwija sprzedaż między innymi w oparciu o digitalizację systemu, tj. w kanale e-commerce (B2BShop). Dodatkowym argumentem za pozostaniem naszego Klienta w obecnej lokalizacji jest dbałość o dobro pracowników, którzy od lat cenią sobie pracę w tej firmie i są przyzwyczajeni do parku P3 Błonie – mówi Katarzyna Bojanowicz, Dyrektor ds. Rozwoju Biznesu w Dziale Powierzchni Przemysłowych i Magazynowych firmy Newmark Polska.

Od 2004 roku niezmiennie funkcjonujemy w parku P3 Błonie i przez te lata udało nam się wypracować wiodącą pozycję na rynku dystrybucji papieru w Polsce i CEE. Przedłużenie wynajmowanej powierzchni podyktowane jest rozwojem firmy i zadowoleniem z dotychczasowej współpracy z P3 Logistics Parks - mówi Marek Cholewa Prezes Zarządu Europapier Polska.

Park P3 Błonie położony jest zaledwie 27 km na zachód od Warszawy, na skrzyżowaniu drogi krajowej nr 92 z autostradą A2, która jest częścią Europejskiej trasy tranzytowej E30. W skład parku wchodzi 15 budynków, wybudowanych w latach 1999-2022. Największymi najemcami parku są Antalis, DSV Solutions, Wilshire Holding, IBM, Europapier, Quick Service Logistics, Green Factory Logistics I Triumph.

