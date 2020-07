European Logistics Investment i Panattoni wynajmują 45 tys. mkw. w Rudzie Śląskiej

LATEX Opony SA – jeden z liderów branży dystrybucji opon i felg – wprowadził się do kompleksu już w czerwcu br. zajmując ok. 21 tys. mkw. w ramach pierwszego powstającego budynku. Nowa lokalizacja stanie się głównym magazynem firmy na Śląsku.

Firma Dywidag, która w IV kwartale br. zajmie cały drugi budynek parku o powierzchni 24 tys. mkw., będzie w nim wytwarzać systemy geotechniczne, sprężania, a także podwieszenia wantowe. Część biurowo-socjalna zajmie aż 1,4 tys. mkw., zaś produkcja będzie realizowana na powierzchni 22,5 tys. mkw. Realizacje dla obu najemców spełnią wymagania certyfikacji BREEAM na poziomie Very Good.

Panattoni Park Ruda Śląska II to wspólne przedsięwzięcie platformy logistycznej European Logistics Investment oraz Panattoni.

Należąca do spółek Madison International Realty, Redefine Properties oraz Griffin Real Estate, platforma European Logistics Inwestment, jest właścicielem 16 parków dystrybucyjnych o łącznej powierzchni blisko 480 tys. mkw. Zlokalizowane są w najważniejszych regionach logistycznych w Polsce - w Warszawie, Łodzi, Krakowie oraz na Górnym Śląsku.

- Podejmując współpracę z Griffin Real Estate mieliśmy ambicję stworzenia wiodącej platformy logistycznej w Europie. W osiągnięciu celu konieczna jest obecność w takich lokalizacjach jak Śląsk. Województwo o największej populacji w kraju (4,7 mln). Atrakcyjność tego regionu odczuwamy zarówno my, jak i cały rynek. Tylko w I kw. br. wynajęliśmy 145 tys. mkw. W skali kraju w pierwszych trzech miesiącach br. Śląsk osiągnął wynik 560 tys. mkw. budowanej powierzchni oraz 19 proc. krajowego wolumenu transakcji najmów, plasując się w obu zestawieniach tylko za rynkiem warszawskim. To stawia doskonałe fundamenty do rozwoju naszej platformy - komentuje Robert Dobrzycki, CEO Panattoni.