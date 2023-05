KGL zawarł z - działającą w imieniu europejskiego funduszu LeadCrest Capital Partners - spółką Berano transakcję opartą na sprzedaży, a następnie najmie długoterminowym nieruchomości magazynowej położonej w Czosnowie.

Transakcja sprzedaży nieruchomości w Czosnowie opiewa na kwotę 8,7 mln euro, a okres nieodwołalnego najmu będzie trwał 20 lat.

LeadCrest Capital Partners to specjalistyczny fundusz inwestujący w nieruchomości, nastawiony w angażowanie kapitału w transakcje najmu zwrotnego oraz inwestycje typu build-to-suit.

Dzięki transakcji, KGL otrzymał środki finansowe, które może przeznaczyć m.in. na spłatę długoterminowych zobowiązań kredytowych.

Transakcja sprzedaży nieruchomości w Czosnowie opiewa na kwotę 8,7 mln euro, a okres nieodwołalnego najmu będzie trwał 20 lat. W wyniku tego procesu, KGL - producent opakowań z tworzyw sztucznych dla branży spożywczej, pozyskał wieloletniego partnera finansowanego oraz otrzymał środki finansowe, które może przeznaczyć m.in. na: spłatę zobowiązań kredytowych długoterminowych, będących obecnie najdroższym źródłem finansowania, co ma doprowadzić do obniżenia kosztów działalności spółki, zabezpieczenie działalności bieżącej i wsparcie dalszego rozwoju KGL.

– Przy obecnej niepewności rynkowej i geopolitycznej oraz zawirowaniach gospodarczych, które są m.in. ich konsekwencją i prowadzą do nieprzewidywalności kosztów finansowania, transakcja typu sale and leaseback daje naszej spółce stosunkowo stabilną informację odnośnie kosztów. Jednocześnie, realizacja transakcji pozwoliła „skonsumować” okazyjny zakup zakładu w Czosnowie, który był zrealizowany w listopadzie 2020 r. - tłumaczy Krzysztof Gromkowski, prezes zarządu KGL.

Wówczas, za kwotę 30 mln zł został nabyty cały zakład produkcyjny, czyli zarówno nieruchomość, jak również linie produkcyjne.

- Obecnie zrealizowana sprzedaż odnosi się wyłącznie do nieruchomości, za którą spółka otrzymała ponad 8,7 mln euro – wyjaśnia Krzysztof Gromkowski.

Jednocześnie podkreśla, że w dalszą koncepcję rozwoju KGL uwierzył również międzynarodowy fundusz LeadCrest Capital Partners, który związał się ze spółką na 20 lat.

LeadCrest lubi BTS-y

LeadCrest Capital Partners to uruchomiony w kwietniu 2019 r. przez Georgesa Asmara, byłego dyrektora amerykańskiej firmy inwestycyjnej Colony Capital, specjalistyczny fundusz inwestujący w nieruchomości, nastawiony w angażowanie kapitału w transakcje najmu zwrotnego oraz inwestycje typu build-to-suit. Inwestuje w nieruchomości biurowe, przemysłowe, handlowe. Posiada biura w Luksemburgu, Paryżu i Londynie.

W ramach działalności prowadzonej w Europie, oferuje firmom z nim współpracującym nie bankowe rozwiązania kapitałowe oparte na monetyzacji aktywów nieruchomościowych i dostosowane do indywidualnych potrzeb.

We wrześniu 2021 r. fundusz LeadCrest Capital Partners wszedł do Polski jako inwestor. Za portfel czterech obiektów o powierzchni 51,9 tys. mkw. zapłacił 45 mln euro.

Są to magazyny we Wrocławiu (Panattoni Park Wrocław XII) – wynajęte sieci sklepów Żabka, oraz w Skarbimierzu (woj. opolskie) – wynajęte firmie logistycznej DSV, a także lekkie obiekty przemysłowe w Grudziądzu (fabryka norweskiej firmy elektronicznej Kitron) i w Stargardzie (zakład fińskiej firmy Hydroline produkującej siłowniki hydrauliczne). Obecnie spółka poszerza swoje portfolio inwestycyjne w Polsce o kolejne transakcje typu sale and leas back.

Magazyny, obiekty logistyczne, budynki produkcyjno-magazynowe oraz tereny inwestycyjne - zobacz oferty na PropertyStock.pl