Europejski producent i dystrybutor zabawek dołączy do MLP Pruszków II

Simba Toys Polska, spółka należąca do niemieckiego koncernu Simba Dickie Group, wprowadzi się do kompleksu logistycznego MLP Pruszków II i otrzyma ponad 8 tys. mkw. nowoczesnej powierzchni magazynowej oraz biurowej. Podczas negocjacji najemcę wspierał zespół specjalistów z agencji nieruchomości Axi Immo.

Nowym najemcą w centrum logistycznym MLP Pruszków II będzie spółka Simba Toys Polska. W ramach podpisanej umowy Grupa otrzyma ok. 8,4 tys. mkw. nowoczesnej przestrzeni, z tego na cele magazynowe przeznaczone będzie ok. 8,1 tys. mkw., a kolejne 300 mkw. stanowić będzie część biurowo-socjalna. Budowa hali rozpocznie się w drugiej połowie czerwca, a przekazanie gotowego obiektu zaplanowane jest na styczeń 2021 r. Hala zostanie dostosowana do indywidualnych potrzeb klienta.

Simba Toys Polska jest spółką należącą do niemieckiego koncernu Simba Dickie Group i jest jednym z pięciu największych w Europie producentów i dystrybutorów zabawek takich jak: lalki, samochody, zabawki interaktywne i wiele innych. Firma Simba Toys Polska jest silną marką z ustabilizowaną pozycją, której priorytetem jest dbałość o wysoką jakość zabawek. Produkty spółki znane są na całym świecie.

- Jesteśmy zadowoleni z zawarcia transakcji z MLP Group, zrozumienie naszych potrzeb i dopasowanie oferty do oczekiwań miało dla nas kluczowe znaczenie przy podejmowaniu decyzji. Jesteśmy przekonani, że dzięki tej współpracy pozyskaliśmy magazyn spełniający najwyższe kryteria jakości, dobrą lokalizację na szlakach komunikacyjnych, a także stabilnego partnera, co dodatkowo sprzyja rozwojowi naszego biznesu – podsumowała Anna Guczalska, Managing Director w Simba Toys Polska.

- Cieszy nas fakt, że w tak trudnym ostatnio czasie, udało nam się tak szybko sfinalizować projekt. Jestem przekonany, że tak doskonale rozpoczęta współpraca jest gwarantem długoterminowej relacji naszych spółek na przyszłość. Dzięki naszemu elastycznemu podejściu i ogromnemu zaangażowaniu Karola Osieckiego z agencji nieruchomości Axi Immo, nasz nowy partner biznesowy otrzyma obiekt spełniający wszystkie jego wymagania i potrzeby. Zawarta transakcja jest potwierdzeniem jakości naszej oferty biznesowej oraz partnerskiego podejścia – powiedział Tomasz Pietrzak, Senior Leasing Manager w MLP Group S.A. - Bliskość dużej aglomeracji miejskiej, doskonała komunikacja oraz bezpośrednie sąsiedztwo autostrady A2 to niewątpliwie atuty naszego centrum – dodał.

1

2