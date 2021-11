Europejskie fabryki zagrożone zamknięciem. Powodem problemy z magnezem z Chin

Ok. 85 proc. światowych dostaw magnezu, wykorzystywanych m.in. do produkcji samochodów i samolotów, pochodzi z Chin.

Lokalne władze w Chinach zapowiedziały znaczne ograniczenia produkcji tego surowca, co może zablokować przemysł motoryzacyjny i lotniczy.

Globalni producenci przemysłu motoryzacyjnego i lotniczego już niedługo mogą zostać skonfrontowani ze znacznym ograniczeniem dostaw lub podwyżkami cen aluminium ze względu na ograniczenia dostępności magnezu. Jak podaje „Financial Times”, ok. 85 proc. jego globalnej produkcji pochodzi z Chin, w tym szczególności z miejscowości Yulin w prowincji Shaanxi. We wrześniu br. lokalne władze nakazały całkowite wyłączenie do końca roku ok. 35 z 50 zlokalizowanych na tym obszarze hut magnezu oraz ograniczenie produkcji w pozostałych o połowę. Głównym powodem takiego działania jest mniejsza dostępność energii elektrycznej w Chinach. Tymczasem, produkcja magnezu jest bardzo energochłonna. Według estymacji przytoczonej przez państwowy chiński portal „Global Times”, wyprodukowanie jednej tony magnezu wymaga 35-40 megawatogodzin energii elektrycznej.

Europejski przemysł motoryzacyjny może w szczególności zostać dotknięty ograniczeniami produkcji magnezu, ponieważ aż 95 proc. dostaw tego surowca dla naszego regionu pochodzi obecnie z Chin. Niemieckie stowarzyszenie producentów przemysłu metalowego WVM (WirtshaftsVereinigungMetalle) podało niedawno w komunikacie, że europejskie zapasy magnezu mogą ulec całkowitemu wyczerpaniu jeszcze przed końcem listopada.

- Ograniczenie dostaw o takiej skali oznaczałoby konieczność masowej redukcji produkcji w całym łańcuchu dostaw opartym o aluminium, w tym m.in. w branży motoryzacyjnej, lotniczej, budowlanej i opakowaniowej – podało stowarzyszenie.

W związku z potencjalnym zagrożeniem dla produkcji kilku kluczowych branż, Komisja Europejska rozpoczęła rozmowy ze stroną chińską na temat możliwości zwiększenia produkcji magnezu. Jak ostrzegają producenci zrzeszeni w kilkunastu europejskich organizacjach, fiasko tych rozmów oznaczałoby konieczność zamknięcia wielu zakładów produkcyjnych i naraziłoby na ryzyko utraty pracy kilka milionów osób w całej Europie.