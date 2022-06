Eveline Cosmetics chce rosnąć. Inwestuje w większy magazyn

W związku z dużą dynamiką rozwoju, Eveline Cosmetics podjęło decyzję o zwiększeniu wynajmowanej powierzchni aż do 8,5 tys. mkw., przenosząc się do nowego obiektu w SEGRO Logistics Park Warsaw, Nadarzyn.

Z firmą SEGRO współpracujemy już od 2010 roku. Dynamiczny rozwój naszej działalności skłonił nas do powiększenia wynajmowanej powierzchni magazynowej w parku SEGRO oraz do przeniesienia się do nowego obiektu w ramach parku w Nadarzynie. Jesteśmy bardzo zadowoleni z możliwości zwiększenia dotychczas zajmowanej powierzchni w ramach jednego kompleksu logistycznego. Dużym atutem jest dla nas jego świetna lokalizacja – znajduje się bowiem 5 km od granic Warszawy i lotniska Okęcie oraz w bezpośrednim sąsiedztwie S8, co znacznie ułatwia nam logistykę eksportu – wyjaśnia Michał Jedynak, kierownik ds. logistyki z Eveline Cosmetics.