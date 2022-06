Eveline Cosmetics zostaje w parku Segro

W ramach nowej umowy firma Eveline Cosmetics przeniosła się do nowo wybudowanego obiektu w Segro Logistics Park Warsaw, Nadarzyn.

Eveline Cosmetics zajmuje prawie 8,5 tys. mkw. w Segro Logistics Park Warsaw, Nadarzyn.

– Z firmą Segro współpracujemy już od 2010 roku. Dynamiczny rozwój naszej działalności skłonił nas do powiększenia wynajmowanej powierzchni magazynowej w parku Segro oraz do przeniesienia się do nowego obiektu w ramach parku w Nadarzynie – wyjaśnia, Michał Jedynak, kierownik ds. logistyki z Eveline Cosmetics.

Segro Logistics Park Warsaw, Nadarzyn znajduje się zaledwie 5 km od granic administracyjnych Warszawy oraz w pobliżu lotniska na Okęciu. Całość znajduje się pod opieką dedykowanego Property Managera Segro.