Exeter Park Gdańsk się sprawdził. Producent opakowań zwiększa metraż

Eviosys jest największym europejskim producentem opakowań do żywności ze stali i aluminium, obsługującym setki globalnych i regionalnych klientów z branży spożywczej oraz produktów konsumenckich.

W tym celu firma wykorzystuje posiadane niemal 200-letnie doświadczenie w branży opakowaniowej. W katalogu producenta znajdują się puszki do żywności i wieczka, puszki aerozolowe, metalowe zamknięcia i opakowania promocyjne, w których oferowane są produkty setek marek konsumenckich. Eviosys skupia się na inteligentnych rozwiązaniach opakowaniowych.

Portfolio produktów firmy jest skoncentrowane na materiałach metalowych w 100 proc. nadających się do recyklingu.

Po ekspansji firma będzie korzystała z ponad 5 tys. mkw. nowoczesnej powierzchni magazynowo-biurowej.

W negocjacjach najemcę reprezentowała firma doradcza Newmark Polska.

W związku ze zwiększeniem produkcji w Oddziale w Pruszczu Gdańskim firma Eviosys Packaging Poland potrzebowała dodatkowej powierzchni magazynowej. Stąd decyzja o rozszerzeniu dotychczasowej współpracy z Exeter Park Gdańsk – mówi Kaja Karbowska,doradca w Newmark Polska.

– Exeter Park Gdańsk spełnił oczekiwania naszego klienta w kontekście powiększenia powierzchni i znalazł optymalne rozwiązanie dla najemcy. Dodatkowo, ogromnym atutem obecnego obiektu, oprócz jego wysokiej jakości, jest atrakcyjna lokalizacja – park magazynowy położony jest w pobliżu głównej siedziby naszego Klienta – mówi Jakub Dudkiewicz, Associate w Newmark Polska.

– Spółka Eviosys Packaging Poland powierzyła nam negocjacje warunków umowy z wynajmującym. Cieszymy się, że udało nam się wesprzeć Klienta w jego dalszym rozwoju – dodaje Michał Rafałowicz, dyrektor regionalny w Newmark Polska.

Exeter Park Gdańsk to park magazynowy położony w Pruszczu Gdańskim. Głównym atutem inwestycji jest jej lokalizacja – obiekt znajduje się w odległości zaledwie 1 km od autostrady A1 i 15 km od centrum Gdańska. Takie położenie zapewnia sprawną dystrybucję produktów zarówno na północ, jak i na południe Polski. Exeter Park Gdańsk to także magazyny klasy A oferowane z opcją ich dostosowania do indywidualnych potrzeb najemców.