GLP Park Lędziny oferuje ponad 110 tys. mkw. powierzchni magazynowej i produkcyjnej, zlokalizowanej bezpośrednio przy węźle trasy S1, 10 minut od skrzyżowania autostrady A4 i drogi ekspresowej S1. Projekt został zbudowany zgodnie z GLP Design Standard (12m wysokości w świetle, zwiększona liczba świetlików, zwiększona izolacyjność budynków), certyfikowany BREEAM na poziomie Very Good i przystosowany do montażu paneli fotowoltaicznych na dachach.

Decyzja Expeditors o wynajęciu jednej z ostatnich wolnych powierzchni w naszym parku to doskonałe zakończenie bardzo aktywnego roku. Jest to też kolejny dowód na to, jak atrakcyjną lokalizacją na mapie Górnego Śląska stały się Lędziny – komentuje Marcin Żuchniewicz, Business Development Manager GLP.