Kompleks produkcyjno-biurowy wybudowany przez Panattoni dla Danfoss Polska walczy o tytuł najlepszego projektu logistycznego w konkursie MIPIM Awards podczas tegorocznych targów MIPIM 2023 w Cannes.

W Cannes trwają coroczne targi MIPIM.

W tym roku wydarzenie zgromadziło 6 000 międzynarodowych inwestorów i instytucji finansowych.

W ramach targów organizowany jest konkurs MIPIM Awards, który już 16 marca wyłoni najlepsze inwestycje na świecie w swoich kategoriach.

Z Polski nominowane są dwie inwestycje - Park produkcyjno-biurowy Danfoss zrealizowany przez Panattoni oraz Fabryka Norblina zrealizowana przez Capital Park.

Park produkcyjno-biurowy Danfoss o statuetkę MIPIM Awards walczy z realizacjami z Francji, Szwajcarii i USA.

Park produkcyjno-biurowy Danfoss w Grodzisku Mazowieckim ma szansę zdobyć nagrodę MIPIM Awards 2023 w kategorii "best industrial & logistic projekt" na targach MIPIM w Cannes.

Wśród konkurencji znajdują się realizacje z Francji, Szwajcarii i USA:

Kompleks Havlog, Francja

Architekt: Les Ateliers 4+

Deweloper: AG Real Estate

Kompleks Havlog, Francja. Fot. materiały prasowe Mipim Awards





Fabryka firmy Audemars Piguet, Szwajcaria

Architekt: Kunik de Morsier architects

Deweloper: Audemars Piguet

Fabryka firmy Audemars Piguet, Szwajcaria. Fot. materiały prasowe Mipim Awards, Iwan Baan

Passaic Logistics Center, USA

Architekt: KSS Architects

Deweloper: IDI Logistics

Passaic Logistics Center, USA. Fot. materiały prasowe Mipim Awards

Francuski projekt Havlog, zrealizowany z miejscowości Hawr, przez dewelopera PRD i Les Ateliers 4+, zajmuje powierzchnię 13 boisk piłkarskich - 92 tys. mkw. Imponują proekologiczne rozwiązania - na dachu kompleksu zainstalowano aż 37 tys. mkw. paneli fotowoltaicznych.

Szwajcarska inwestycja z miasta Le Locle powstała według projektu architekta Kunik de Morsiera dla działającej od 1875 r. firmy Audemars Piguet. Na uwagę zasługuje m.in. bryła dyskretnie wpisująca się w krajobraz.

Projekt Passaic Logistics Center z amerykańskiego New Jersey powstał we współpracy dewelopera IDI Logistics z KSS Architects. Inwestycja osiągnęła niespotykanie wysoki wynik w rankingu Walkability Score, co oznacza, że jest dostępna pod kątem pieszej mobilności.

Z Danii do Polski

W 2022 r. Panattoni ukończyło realizację kompleksu produkcyjno-magazynowo-biurowego o powierzchni ponad 13 tys. mkw. dla Danfoss Poland - oddziału duńskiego producenta energooszczędnych komponentów i rozwiązań technologicznych m.in. dla chłodnictwa i klimatyzacji, ogrzewnictwa, branży napędowej, czy maszyn mobilnych. Wytwarzane w nim będą rozwiązania dla chłodnictwa komercyjnego i przemysłowego.

Budowa inwestycji w Grodzisku Mazowieckim wpasowała się w działanie mazowieckiego kampusu firmy. Nie wpłynęła negatywnie na procesy w sąsiadującej fabryce przedsiębiorstwa i pozwoliła na utrzymanie ciągłości produkcji, a także pozwoliła na regularną relokację 45 linii produkcyjnych i środków Danfoss z zakładu w Danii.

W ukończonym kompleksie część produkcyjna zajęła 10 tys. mkw. Ponadto 2,3 tys. mkw. wyniosła powierzchnia części biurowo-socjalnej, a 1,3 tys. mkw. budynek techniczny. Na ostatnim etapie deweloper zrealizował również ponad 1,5 tys. mkw. części magazynowej.

Na terenie inwestycji powstał dział Research & Development, który będzie miał kluczowe znaczenie dla całej działalności Danfoss na świecie. Zrealizowany przez Panattoni obiekt został również wyposażony w zaawansowane technologie z zakresu automatyzacji i robotyzacji, które gwarantują najwyższą jakość produktów.

Zarówno nowy obiekt produkcyjno-biurowy jak i część magazynowa zostały wyposażone w szeroką gamę energooszczędnych rozwiązań. Danfoss Poland korzysta m.in. z systemu odzysku ciepła z agregatów wody lodowej, czy sprężarek powietrza, co pozwala w efektywny sposób zarówno przygotować ciepłą wodę użytkową, jak i również ogrzać hale i biura. Ponadto zastosowane zostały pompy ciepła oraz elektryczne kotły – które pozwolą pokryć zapotrzebowanie w szczytowych okresach – a także wentylacja z rekuperacją. Nad ograniczonym zużyciem energii dodatkowo czuwać będzie zaawansowany system zarządzania budynkiem BMS. Panattoni wzmocniło również dach inwestycji pod instalacje fotowoltaiczne.

