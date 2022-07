Fabryka firmy Kongsberg w Brześciu Kujawskim gotowa

Kongsberg to producent z branży automotive.

W Brześciu Kujawskim już istnieje 16 tys. mkw. deweloper dobudował kolejne 6 tys. mkw.

Cały proces zrealizował przy zachowaniu ciągłości produkcji istniejącego zakładu.

Panattoni dostarczyło dla branży samochodowej w Polsce w tym i ub. roku już 250 tys. mkw. Z tego ponad 30 tys. mkw. deweloper zrealizował dla norweskiego producenta o globalnym zasięgu – firmy Kongsberg, a pod koniec 2021 r. ruszył z rozbudową zakładu firmy w Brześciu Kujawskim. Do 16 tys. mkw. dostarczonych przez Panattoni w 2018 roku, przedsiębiorstwo dobudowało kolejne 6000 mkw., a cały proces odbywał się przy zachowaniu ciągłości produkcji istniejącego zakładu. W nowo powstającej części zamontowano urządzenia technologiczne dla potrzeb działu przewodów paliwowych i sprężonego powietrza „FTS” (fluid transport systems). Deweloper przygotował powierzchnię m.in. pod instalację stanowiska automatycznego montażu przewodów oraz stanowiska automatycznego znakowania i przycinania przewodów. Przekazanie obiektu nastąpiło 14 lipca br., a umowa najmu została zawarta na 15 lat.

- To już kolejna rozbudowa zakładu Kongsberg w Polsce zrealizowana z Panattoni, co potwierdza, że współpraca z nami to nie tylko gwarancja jakości, ale też i stabilności. Firmy produkcyjne chcą się z nami rozwijać, dostarczyliśmy dla nich już w sumie 1,5 mln mkw. – mówi Marzena Tkaczuk, BTS Development Director - Head of BTS Integrity and Management w Panattoni.

– Realizacja w Brześciu Kujawskim to także kolejna cegiełka do błyskawicznego rozwoju regionu. Kujawy w ubiegłym roku cieszyły się jednym z największych popytów na powierzchnię przemysłową, poza tzw. Wielką Piątką, co pokazuje, że głód inwestycji jest tu bardzo duży. Cieszymy się, że w dużej mierze jest on zaspokajany właśnie przez Panattoni - dodaje.

Miliony metrów kwadratowych dla produkcji. Po ukończeniu obecnej realizacji łączna powierzchnia dostarczona przez Panattoni dla firmy Kongsberg w Polsce wyniosła blisko 40 tys. mkw. – w ramach realizacji w Brześciu Kujawskim i Koluszkach. To jednak tylko niewielki procent wszystkich realizacji dewelopera dedykowanych procesom produkcyjnym. W Europie Środkowej i Niemczech firma wybudowała już dotąd 50 obiektów typu BTS. Tylko w 2021 roku ukończyła inwestycje dla takich przedsiębiorstw jak Weber, Danfoss, Leviat, czy Reyaers Aluminium, a w latach poprzednich dostarczyła m.in. fabrykę zmywarek dla BSH, czy wózków widłowych dla Linde.

Lokalizacja wsparta działaniem. Zakład firmy Kongbserg znajduje się w doskonałej lokalizacji, w bezpośrednim sąsiedztwie Autostrady A1 - łączącej północną i południową granicę Polski – ok. 80 km. od geograficznego środka kraju. Ponadto położony jest w Brzeskiej Strefie Gospodarczej uważanej za motor napędowy całego regionu kujawsko-pomorskiego. Proinwestycyjna polityka władz, przygotowanie terenów pod inwestycję oraz kapitał ludzki w połączeniu z lokalizacją przyciągają globalne biznesy z wielu sektorów – od logistycznej, przez odzieżową i produkcyjną, po chemiczną. Strefa cały czas jest rozwijana – m.in. uruchamiane są kolejne linie autobusowe, czy budowana jest nowa droga technologiczna, a rozwój obszaru jest priorytetem dla lokalnych władz.