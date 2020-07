Farmaceutyczna grupa stawia na 7R Park Łódź West I

Ruszył zakład produkcyjny Medezin w inwestycji 7R w Konstantynowie Łódzkim. To już druga marka należąca do grupy Pelion, największej firmy z sektora ochrony zdrowia w Polsce, która działa w 7R Park Łódź West I. Powierzchnia dla Medezin powstała w formule BTS i została przystosowana do specyficznych potrzeb branży farmaceutycznej.

Deweloper przygotował dla producenta farmaceutycznego Medezin ponad 3 700 mkw. powierzchni magazynowo-przemysłowej, podzielonej na wytwórnię leków oraz hurtownię. Dodatkowo firma zajmuje 450 mkw. powierzchni biurowej zlokalizowanej przy części produkcyjnej oraz składowania. Uruchomiony pod Łodzią zakład produkcyjny Medezin zaopatrzy w produkty lecznicze inne spółki grupy Pelion. Do jej najbardziej znanych marek należą m.in. Polska Grupa Farmaceutyczna, sieć aptek DOZ, czy drogerie Natura.



Łódź jest dla nas strategicznie ważną lokalizacją. W budynku zaprojektowanym we współpracy z 7R uruchomimy zakład produkcyjny, gdzie wytwarzane będą produkty lecznicze w zakresie secondary packaging. Tego typu czynności wymagają skrupulatnie przestrzeganych warunków w pomieszczeniach, gdzie powstają i są składowane. Dzięki bliskiej współpracy z deweloperem udało nam się stworzyć przestrzeń, która odpowiada na nasze potrzeby i pozwoli nam się rozwijać w centrum kraju - mówi Paweł Pyć, Project Manager w Medezin.

W obiekcie możliwa jest kontrola temperatur w zakresie od 15 do 25°C. Ponadto zainstalowano chłodnię z agregatem do przechowywania produktów leczniczych w zakresie temperatur od 2 do 8°C. Regularnie, co godzinę, w części produkcyjnej następuje również wymiana powietrza. W budynku zastosowano platformy przeładunkowe typu „autodock”, których zadaniem jest zniwelowanie zmian temperatury panującej wewnątrz magazynu podczas operacji załadunku towarów.

- Medezin to po Pharmalink, Cefea i Marrodent kolejna firma z branży farmaceutycznej, która powierzyła nam dostosowanie powierzchni do rygorystycznych standardów dotyczących produkcji i przechowywania leków. W części produkcyjnej hali zastosowaliśmy m.in. doświetlenie światłem dziennym na poziomie 12,5% oraz wysokoodporną, żywiczną posadzkę epoksydową. Z kolei w strefie magazynowania wydzieliliśmy specjalny obszar na produkty wymagające szczególnych środków ostrożności. Cieszymy się, że 7R Park Łódź West I stanowi atrakcyjną lokalizację zarówno pod względem prowadzenia procesów produkcji, jak i dystrybucji leków - dodaje Maciej Krawiecki, Head of Leasing w 7R.

Generalnym wykonawcą inwestycji jest Commercecon. W transakcji najemcy doradzała firma AXI IMMO.

7R Park Łódź West I to nowoczesny park magazynowy o łącznej powierzchni 32 tys. mkw., złożony z dwóch obiektów klasy A, zlokalizowany przy ulicy Inwestycyjnej w Konstantynowie Łódzkim.