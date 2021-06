FB Antczak buduje dla Panattoni Park Wrocław West Gate

To już kolejny kontrakt realizowany wspólnie przez FB Antczak i Panattoni.

Pierwszym najemcą parku jest Schumacher Packaging, zaś I etap będzie gotowy już we wrześniu 2021 roku.

Panattoni Park Wrocław West Gate to kompleks dwóch budynków realizowanych zgodnie z certyfikacją BREEAM na poziomie Very Good. Park powstaje w gminie Miękinia w powiecie średzkim – około 20 km od centrum stolicy Dolnego Śląska.

Pierwszy etap, którego finalizacja przewidziana jest we wrześniu 2021 roku, zakłada budowę obiektu o powierzchni 17,6 tys. m kw. W drugim etapie powstanie budynek o powierzchni 29,3 tys. m kw. Pierwszym najemcą parku jest Schumacher Packaging – producent opakowań z tektury falistej i litej, który zajmie 5 670 m kw. powierzchni.

Magazyny, obiekty logistyczne, budynki produkcyjno-magazynowe oraz tereny inwestycyjne - zobacz oferty na PropertyStock.pl

– Panattoni Park Wrocław West Gate to kolejny projekt realizowany przez FB Antczak we współpracy z Panattoni. Jako generalny wykonawca konsekwentnie wzmacniamy nasz potencjał w kluczowych dla segmentu magazynowo-logistycznego regionach Polski. To odpowiedź na rosnące wymagania inwestorów i najemców, nie tylko w jeśli chodzi o lokalizację obiektów, ale też jakość ich wykonania i standardy środowiskowe. Cieszymy się, że dla krajowych i międzynarodowych partnerów FB Antczak jest dziś gwarantem sprawnej realizacji złożonych inwestycji deweloperskich, zarówno na rynku nieruchomości mieszkaniowych, jak i komercyjnych – przekonuje Marcin Antczak, wiceprezes FB Antczak.