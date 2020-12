FB Antczak chce zbliżyć się do progu 200 tys. mkw. magazynów

Trwająca pandemia jest dodatkowym impulsem do rozwoju rynku hal przemysłowo-magazynowych w Polsce. – Jako generalny wykonawca przekroczyliśmy w 2020 r. próg 100 tys. mkw. oddanych do użytku powierzchni. W 2021 r. planujemy zbliżyć się do poziomu 200 tys. mkw. – deklaruje Marcin Antczak, wiceprezes FB Antczak.