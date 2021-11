FCA konsoliduje działalność w Panattoni Park Kraków East II

Transakcja pozwoliła na zakończenie procesu komercjalizacji parku dystrybucyjnego Panattoni Park Kraków East II.

Najemcę w procesie negocjacji i wyboru nowej lokalizacji wspierała firma AXI IMMO.

FCA Sp. z o.o. jest producentem i dostawcą systemów światłowodowych do budowy optycznych sieci teletransmisyjnych. Firma kompleksowo zarządza projektami oferując fachowe doradztwo i pomoc na każdym etapie inwestycji. FCA działa na polskim rynku od ponad 25 lat ściśle współpracując z największymi światowymi partnerami. Kooperacja ta pozwala na wprowadzanie zaawansowanych technologicznie rozwiązań na terenie kraju, jak również Europy. Siedziba główna FCA znajduje się w Niepołomicach, a jej lokalne biura można znaleźć w Warszawie, Poznaniu, Lublinie, Łodzi, Częstochowie, Wrocławiu, Krakowie oraz w Gdańsku.

- Kontynuacja ekspansji i potrzeba zbudowania silnego zaplecza operacyjnego pod Krakowem zadecydowały o konsolidacji naszej aktywności z centralnej Polski. Poszukiwaliśmy przede wszystkim obiektu relatywnie blisko siedziby głównej w Niepołomicach, która zapewni nam wyższy standard powierzchni magazynowej i biurowej. Po prezentacji dostępnych opcji wybór magazynu w Targowisku okazał się być najbliżej naszych oczekiwań, przy czym kluczowa okazała się, także elastyczność samego dewelopera – powiedziała Iwona Pałaszewska, Dyrektor Departamentu ds. Zakupów i Logistyki, FCA.

Docelowo firma FCA Sp. z o.o. zajmie 5027 mkw. powierzchni magazynowej, którą uzupełni 346 mkw. nowoczesnego i funkcjonalnego biura.

- To kolejna transakcja, która wskazuje, że tereny położone na wschód od Krakowa to dobry kierunek dla rozwoju lokalnego rynku magazynowego. Deweloperzy wyszli naprzeciw oczekiwaniom klientów i lokują swoje inwestycje na obszarach, które zdecydowanie skracają czas dojazdu do pracy m.in. unikając korków na wjeździe czy w samym Krakowie, a także wciąż dysponują dużą liczbą wykwalifikowanej kadry. Szybki proces komercjalizacji wskazuje, że możemy w tej lokalizacji spodziewać się nowych projektów, które równie szybko znajdą swoich najemców – komentuje Marta Nowik, Konsultant, Dział Powierzchni Przemysłowych i Logistycznych, AXI IMMO.