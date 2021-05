Firma logistyczna zostaje na dłużej w Tristar Grodzisk

Projekt Tristar jest wspólnym przedsięwzięciem typu joint venture Tristan EPISO 4 i White Star Real Estate, który zakłada inwestowanie i zarządzanie nieruchomościami logistycznymi klasy A.

No Limit, firma z ponad 30-letnim doświadczeniem w branży TSL, podpisała umowę dotycząca 5270 mkw. powierzchni magazynowej, którą uzupełnia 153 mkw. zaplecza biurowego.

Powierzchnie magazynowe w Tristar Grodzisk cieszą się dużym zainteresowaniem w branży logistycznej.

- Lokalizacje w okolicach Grodziska Mazowieckiego dla branży logistycznej stanowią ciekawą propozycję z uwagi na korzystny stosunek jakości i ceny oraz lokalizacji. Planując strategię dotyczącą przyszłości naszych obiektów, chcemy by nasi najemcy rośli razem z nami – dlatego jak w przypadku No Limit, priorytetem jest dla nas zawsze przedłużenie współpracy z aktualnymi najemcami - mówi Urszula Rasmussen, Head of Industrial Leasing, White Star Real Estate.

Tristar Grodzisk zlokalizowany jest w pobliżu miejscowości Radonice, blisko autostrady A2, co tworzy optymalne warunki zarówno do dystrybucji na rynek warszawski, jak i Polski Centralnej. Umożliwia też szybki dojazd do autostrady, która biegnie do granicy z Niemcami i drogi S2, co zapewnia połączenie z południową obwodnicą Warszawy. Jednocześnie Tristar Grodzisk jest stosunkowo nowym obiektem, wybudowanym na początku 2016 roku.

- W każdym biznesie – a szczególnie w logistyce, stabilność, dobrze dobrani partnerzy i przewidywalność, to cechy niezbędne do odniesienia sukcesu. Współpraca z Tristar gwarantuje nam stabilność operacyjną, ale to co jest dla nas równie ważne to fakt, że możemy liczyć na możliwość ekspansji w obiektach, w których nasi klienci poszukują rozwoju dla swoich biznesów. Cieszę się, że zespół Tristar szanuje nasze wartości w zakresie rozwiązań ekologicznych, rozumiejąc jak ważnym czynnikiem rozwoju No Limit jest szacunek dla środowiska – mówi Mariusz Rączka, dyrektor BU Logistyka w No Limit.

Umowa z No Limit jest już kolejnym przedłużeniem najmu na przestrzeni ostatnich miesięcy, zrealizowanym w ramach projektu Tristar. Pod koniec grudnia swoje umowy w dwóch centrach logistycznych - w Gdańsku i Poznaniu - przedłużyła firma Spedimex. W listopadzie zaś na kontynuację współpracy zdecydował się Inter Cars, który pozostanie w Gdańsku. Wcześniej podobne decyzje podjęły m.in. spółki LPP w Gdańsku, i Sigolables, Nagel Polska, czy Ruch we Wrocławiu. Dzięki temu Tristar przy całym portfolio wynoszącym 162 tys. mkw. powierzchni zlokalizowanych w 5 parkach magazynowo-logistycznych, konsekwentnie utrzymuje bardzo niski wskaźnik pustostanów, który wynosi mniej niż średnia rynkowa.