Działająca w branży artykułów biurowych firma MEGIMA Adrian Męczyński wynajęła 1500 mkw. powierzchni magazynowej i około 150 mkw. powierzchni socjalno-biurowej w Fortress Logistic Park Bydgoszcz.

Ze względu na ciągły rozwój firma MEGIMA Adrian Męczyński potrzebowała dodatkowego magazynu.

O wyborze Fortress Logistic Park Bydgoszcz zadecydowało kilka czynników, w tym elastyczność wynajmującego.

Najemcę reprezentowała firma doradcza Newmark Polska.

Firma MEGIMA Adrian Męczyński od 20 lat specjalizuje się w sprzedaży artykułów biurowych i szkolnych, a jej oferta skierowana jest przede wszystkim do klientów biznesowych. Przedsiębiorstwo współpracuje z wieloma uznanymi markami, wśród których wymienić można: Donau, Leitz, Fellows. BIC, Stabilo, Esselte, Kobra, Maped, Rexel oraz wiele innych. Oferta hurtowni MEGIMA Adrian Męczyński to jednak nie tylko artykuły biurowe i szkolne, ale również produkty z kategorii pakowanie i wysyłka, BHP i ergonomia pracy, artykuły spożywcze, urządzenia biurowe oraz tonery i tusze. Klienci zarówno biznesowi, jak i indywidualni współpracujący z firmą MEGIMA Adrian Męczyński mogą zamawiać niezbędne produkty poprzez wyspecjalizowaną dedykowaną internetową platformę zakupową.

Wprowadzenie do oferty nowych produktów wymaga przestrzeni magazynowej. Ze względu na ciągły rozwój firma MEGIMA Adrian Męczyński poszukiwała dodatkowego magazynu. Naszym zadaniem było przedstawienie Klientowi dostępnych powierzchni, prowadzenie w jego imieniu negocjacji komercyjnych oraz wsparcie prawne i techniczne. Firma wprowadzi się do nowej lokalizacji w czerwcu br. – mówi Jakub Dudkiewicz, Senior Associate w Dziale Powierzchni Przemysłowych i Magazynowych w Newmark Polska.

O wyborze Fortress Logistic Park Bydgoszcz zadecydowało kilka czynników, w tym elastyczność wynajmującego i dostępność modułu o metrażu odpowiadającym potrzebom firmy MEGIMA Adrian Męczyński. Klient docenił też lokalizację i infrastrukturę wokół parku. Cieszymy się, że mogliśmy przyczynić się do zapewnienia najemcy optymalnych warunków do dalszego dynamicznego rozwoju – dodaje Natalia Mika, Doradca w Dziale Powierzchni Przemysłowych i Magazynowych, Newmark Polska.

Fortress Logistic Park Bydgoszcz to nowoczesne centrum magazynowo-logistyczne położone w południowo-wschodniej części Bydgoszczy. W ramach tej inwestycji do dyspozycji najemców zostały oddane magazyny klasy A. W pobliżu obiektu znajduje się droga szybkiego ruchu S10 i autostrada A1, co zapewnia korzystne warunki do dystrybucji produktów na teren całej Polski.

