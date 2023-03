Działająca w branży oświetleniowej firma Wojnarowscy podpisała umowę przedłużenia najmu w Panattoni Park Sosnowiec II.

W obiekcie do dyspozycji firmy pozostaje 3870 mkw. powierzchni magazynowo-biurowej.

Podczas renegocjacji umowy najemca korzystał z doświadczenia ekspertów firmy doradczej Newmark Polska.

Wojnarowscy sp. z o.o. to firma założona w 1990 r., która osiągnęła pozycję lidera w branży oświetleniowej. W swoim portfolio ma ona kilka marek – Spectrum LED, Wojnarowski Lighting Design i Spectrum Smart. Klienci mogą wybierać wśród 10 000 rodzajów produktów oświetleniowych, a firma wyprodukowała do tej pory 15 000 000 źródeł światła. Aby zapewnić odbiorcom bezpieczne i niezawodne produkty, spółka Wojnarowscy korzysta z własnego nowoczesnego laboratorium, działu projektowego oraz linii produkcyjnej opraw oświetleniowych LED. Z nowatorskimi rozwiązaniami oferowanymi przez firmę Wojnarowscy można zapoznać się w showroomie zlokalizowanym w Katowicach przy ul. Gospodarczej 16.

Czynnikami, które wpłynęły na decyzję najemcy o pozostaniu w Panattoni Park Sosnowiec II, były atrakcyjne warunki najmu i pomyślnie układająca się współpraca z wynajmującym. Brak potrzeby relokacji pozwala firmie skoncentrować się na działalności i nadal korzystać z już wykonanych adaptacji. Cieszymy się, że firma Wojnarowscy po raz kolejny zdecydowała się na nasze usługi i mogliśmy ją wesprzeć w zapewnieniu optymalnych warunków do dalszego wzrostu – mówi Michał Kozar, Senior Associate w Dziale Powierzchni Magazynowych i Przemysłowych firmy Newmark Polska.

Za realizację parku odpowiedzialne jest Panattoni – lider rynku nieruchomości przemysłowych – które dostarczyło w województwie śląskim ponad 2,5 mln mkw. nowoczesnej powierzchni.

Dzięki połączeniu strategicznych lokalizacji i wysokiego standardu obiektów Panattoni w regionie, nasi najemcy często decydują się na przedłużenie umów lub dokonują ekspansji. Dalszy najem firmy Wojnarowscy to najlepsza forma docenienia nowoczesnej powierzchni, którą udało się idealnie dopasować do specyfiki klienta. Cieszy nas, że wspieramy rozwój firmy tworzącej nowoczesne rozwiązania oświetleniowe, tak potrzebne zielonej rewolucji i dążeniu do zeroemisyjności – mówi Justyna Kononowicz, Senior Leasing Manager w Panattoni.

Panattoni Park Sosnowiec II to dwa budynki magazynowe położone na terenie Górnego Śląska. Kompleks jest zlokalizowany bezpośrednio przy drodze ekspresowej S1 i w niewielkiej odległości od Euroterminalu Sławków obsługującego kolej normalnotorową i szerokotorową. Atutem obiektu jest też certyfikacja w systemie BREEAM na poziomie Good, co oznacza, że jest on energooszczędny i przyjazny pracownikom.

