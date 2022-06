Firmy będą szukać magazynów w Polsce. Przed nami fala relokacji

O stabilności mogliśmy mówić w latach 50. czy 60. Dziś kluczowe jest dopasowanie do cyklu koniunktury i warunków rynkowych oraz dynamiczna ocena projektów - uważa Radosław T. Krochta, prezes zarządu MLP Group.

Dla MLP Group polski rynek magazynowy jest ważny, ale największe możliwości oferuje obecnie rynek niemiecki.

Polskie projekty będą stanowić ok. 30 proc. portfolio MLP Group.

Jak dziś deweloperzy magazynowi mogą dostosowywać się do nowej rzeczywistości? - Od zawsze MLP Group zwraca dużą uwagę na kilka czynników . To przede wszystkim efektywność zakupu działki, umowy z generalnymi wykonawcami i maksymalizacja czynszu - wylicza Radosław T. Krochta, prezes zarządu MLP Group i dodaje, że wszelkie decyzje od zawsze podejmowano ostrożnie i racjonalnie - to się nie zmieni.

Jak podkreśla, firma jest zarządzana w bardzo konserwatywny sposób.

Mamy ok. 400 najemców i z żadnym z nich nie ma problemu z płatnościami - mówi Radosław T. Krochta. - Nie mamy też żadnych dużych opóźnień w realizacji obiektów.

Prezes MLP Group podsumował również realizację strategii na najbliższe lata. - W pierwszym - zeszłorocznym - etapie wypracowaliśmy wyniki przewyższające cele o ok. 5 proc. Zakładamy, że tegoroczne cele również zostaną zrealizowane - zapewnia.

Niemieckie magazyny z potencjałem

W tej chwili najbardziej atrakcyjnymi rynkami dla dewelopera magazynowego są Niemcy i Austria. - Tam notujemy najwyższe stopy zwrotu - mówi Radosław T. Krochta. - W tych krajach widzimy największy potencjał i staramy się jak najszybciej rozwijać - wyjaśnił i dodał, że w perspektywie dwóch lat magazyny w Niemczech będą prawdopodobnie stanowić 50 proc. portfela MLP Group.

Inwestycje w Polsce

Nie oznacza to jednak, że MLP wyhamuje na rynku w Polsce.

Zaczynamy projekt w Gorzowie Wlkp. i kolejny etap w Pruszkowie, zakupiliśmy dużą działkę w Zgorzelcu, w najbliższych dniach kupimy dwie duże działki na wschodzie Polski oraz we Wrocławiu i w Poznaniu - wylicza Radosław T. Krochta.

- Staramy się przede wszystkim kupować nowe projekty na głównych rynkach, a tym samym umacniać pozycję w lokalizacjach, w których już jesteśmy obecni dodaje.

Prezes zarządu MLP Group wskazuje również nowe drogi dla rozwoju rynku magazynowego oraz wskazał przyszłościowych użytkowników obiektów - spoza branży e-commerce, która, według Radosława T. Krochty jest ryzykownym typem najemcy. - To firmy przenoszące produkcję nie tylko z Azji, ale i z Europy Zachodniej. Za chwilę zacznie się fala relokacji firm ze wschodu, w tym z Rosji, Białorusi i Ukrainy - mówi.