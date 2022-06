Firmy, które wycofały się z Rosji szukają nowych rynków. Szansa dla logistyki?

Wzrost cen stosunkowo łatwo przerzucić w logistyce na klienta. Czy utrzyma się on na poziomie inflacji podawanym przez GUS, czy będzie od niego wyższy lub niższy? Na to pytanie odpowiada Andrzej Kozłowski z zarządu Rohlig Suus Logistics, jednego z największych operatorów logistycznych w Polsce.

W rozmowie także o wpływie wojny w Ukrainie na branżę, szansie wynikającej z reshoringu i nowościach w firmie.

Rohlig Suus Logistics spodziewa się dużego wzrostu obrotów za 2021 r. Szacuje się, że wyniosą 2 mld zł. Firma otwiera nowe oddziały, ostatnio w Zielonej Górze i w czeskim Pilźnie.

Jaki wpływ ma wojna na branżę logistyczną?

Magazyny, obiekty logistyczne, budynki produkcyjno-magazynowe oraz tereny inwestycyjne - zobacz oferty na PropertyStock.pl

Andrzej Kozłowski: Nowym zjawiskiem jest pojawienie się klientów, którzy szukają innych rynków zbytu po tym, jak ze względów etycznych wycofali się z Rosji czy Białorusi, a rynek ukraiński stracili na skutek działań wojennych.

Znaleźć rynek to jedno, a dostosowanie do niego łańcuchów dostaw to drugie. Dostrzegamy tutaj zarówno szansę dla branży logistycznej w Polsce, jak i wyzwanie, bo konieczna jest szybka reakcja. Po zablokowaniu przez Rosjan ukraińskich portów jedną z odpowiedzi na problemy transportowe powinien być transport kolejowy do polskich portów i dalszy eksport na cały świat.

Inną szansą, nie tylko przed branżą logistyczną, ale całą gospodarką, jest relokacja firm, które znajdowały się nie tylko w Rosji czy w Ukrainie, ale i na Białorusi. Polska jest dla nich naturalnym miejscem ze względu na bliskość geograficzną i kulturową. Mamy dużo zapytań od klientów, którzy chcą przenieść swoje centra logistyczne, a nawet całą produkcję do naszego kraju. Niektóre firmy to duże brandy międzynarodowe, wysyłające towary na cały świat.

Taka relokacja będzie korzystna dla branży?

- Relokacja produkcji do Polski może być wyzwaniem dla firm transportowych, ale dla operatorów logistycznych to duża szansa biznesowa. Zdaję sobie sprawę, że firmy logistyczne działające na kierunku wschodnim bezsprzecznie ucierpiały.

Trzeba również pamiętać, że jeżeli chodzi o transport drogowy, to używano tam samochodów, których część nie spełnia wyśrubowanych norm w Europie Zachodniej. Nie można ich więc skierować do obsługi przewozów na Zachodzie. Z naszych obserwacji wynika, że przewoźnicy, którzy stracili zlecenia na Wschód, próbują je pozyskiwać w kraju. Niestety, część z nich po prostu zamknęła działalność.

Więcej na WNP.pl