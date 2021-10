Flokk inwestuje w Turku

Nowa hala produkcyjno-magazynowa to kolejna w tym roku inwestycja Flokk realizowana na terenie fabryki w Turku. We wrześniu ukończono budowę magazynu wysokiego składowania, który podwoił dostępne w zakładzie powierzchnie magazynowe. Nowy projekt zakłada dalszy rozwój tych zasobów, a także uruchomienie kolejnych linii produkcyjnych.

Zakład położony w Wielkopolsce jest jednym z trzech wiodących ośrodków produkcyjnych grupy Flokk. W 2021 roku do Turku została przeniesiona produkcja szwajcarskiej marki Giroflex, a w przyszłym roku w tej lokalizacji powstawać mają także meble szwedzkiej marki Offecct.

Nowy obiekt powstanie na terenie działki przy ul. Górniczej 16, na miejscu hali, którą w listopadzie 2019 roku strawił pożar. Prace budowlane rozpoczną się w październiku 2021 roku i potrwają około 12 miesięcy. Generalnym wykonawcą inwestycji jest firma Adamietz.

- To dla nas ogromny powód do radości, że po wyzwaniach, z którymi przyszło nam się zmierzyć w ostatnich latach, możemy dziś mówić o nowych projektach i planach rozwoju firmy – mówi Piotr Chełmiński, prezes zarządu Flokk sp. z o.o. - Po tragicznych wydarzeniach z 2019 roku, chcieliśmy nie tylko przywrócić nasz potencjał, ale przede wszystkim wykorzystać to zdarzenie jako katalizator do zmiany na lepsze – dla naszych pracowników, partnerów i klientów – dodaje Piotr Chełmiński.

Zgodnie z polityką firmy Flokk, wszystkie procesy technologiczne zlokalizowane w nowej hali, będą spełniać zasady zrównoważonego rozwoju. Dotyczy to zarówno ograniczenia potencjalnie szkodliwego wpływu działalności obiektu na środowisko naturalne, jak i zwiększenia komfortu pracowników oraz najbliższego otoczenia. Dodatkowo, na etapie projektowania, hala została wyposażona w szereg rozwiązań podnoszących poziom bezpieczeństwa, w tym ograniczających ryzyko rozprzestrzeniania się ognia.

nowej Powierzchnia hali Flokk wyniesie około 12 tys. mkw. W budynku zlokalizowane zostaną doki załadunkowe, przestrzeń produkcyjno-magazynowa o powierzchni blisko 8 tys. mkw. oraz linie technologiczne.

Wartość inwestycji szacowana jest na około 50 mln zł.