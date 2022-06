FM Logistic coraz bliżej miliona

Do końca 2022 roku portfel magazynowy FM Logistic w Centralnej Europie urośnie o 200 tys. mkw., co oznacza, że będzie mieć blisko milion metrów kwadratowych. Firma pracuje też nad rozwojem rozwiązań dla logistyki miejskiej. Koncepcja ta opiera się m.in na sieci magazynów zlokalizowanych nieopodal dużych aglomeracji lub w samych miastach, tzw. dark stores.

Dlaczego warto zdecydować się na outsourcing usług logistycznych?

Rafał Woźniak, Poland Operations Director FM Logistic: Dzięki outsourcingowi logistyki firmy mogą się skupić na swojej głównej działalności. Doskonale ilustruje to przykład jednego z naszych klientów na Śląsku. Firma produkcyjna z branży budowlanej prowadziła własny magazyn, ale przy dynamicznym rozwoju nie była w stanie sprostać wyzwaniom związanym z ilością i przepływem towarów. Po roku współpracy z nami sprzedaż tego przedsiębiorstwa wzrosła czterokrotnie. Upłynniły się przepływy i poprawiła jakość dostaw, dzięki czemu właściciele mogli się skupić wyłącznie na produkcji i odważyli się otworzyć na rynki europejskie, a nawet światowe.

Kolejnym aspektem jest dostęp do najlepszych praktyk z obszaru logistyki - nasze doświadczenie w budowaniu procesów opiera się na przekroju najróżniejszych branż, różnych produktów i specyfik odbiorców, a dzięki naszym rozwiązaniom na platformach multiklienckich nie ograniczamy się tylko do standardów z jednego obszaru działalności. Nasi klienci mogą z powodzeniem korzystać z synergii z innymi klientami i to pozwala nam znacząco poprawiać efektywność naszych usług i optymalizować koszty przy zachowaniu wysokich standardów obsługi.

W usprawnianiu logistyki jakich branż się specjalizujecie?

W naszym portfolio mamy kilkuset klientów z Europy Centralnej. Specjalizujemy się w segmentach: FMCG, beauty, DIY, czy usług związanych z produktami świeżymi. Współpracujemy również z globalnymi sieciami spożywczymi oraz jesteśmy w tej części Europy liderem sektora farmaceutycznego. Mamy największe centrum dystrybucyjne w Europie Centralnej, w którym składujemy produkty różnych klientów z branży farmaceutycznej. Obsługujemy największe marki działając na podstawie zezwoleń wydanych przez GIF bezpośrednio tym podmiotom, ale mamy też własne licencje na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej i magazynu wytwórcy. Dzięki temu, możemy świadczyć nie tylko usługi składowania i dystrybucji produktów do aptek, hurtowni farmaceutycznych lub szpitali, ale także – pod okiem wykwalifikowanej kadry farmaceutycznej i z zachowaniem dobrych praktyk produkcji GMP – zapewnić usługi co-packingowe.

Jak dużą macie bazę magazynową?

W Polsce, Czechach, Słowacji i na Węgrzech mamy 17 platform logistycznych. Poza tym prężnie rozwijamy też usługę transportu drobnicowego – nasza sieć magazynów przeładunkowych w czterech krajach liczy 30 obiektów. Nasze podejście do obiektów magazynowych zdecydowanie wyróżnia nas na rynku - wszędzie tam, gdzie to możliwe kierujemy się zasadą, by budynek był wybudowany na naszej działce, według naszego konceptu i według wewnętrznych standardów, które przewyższają te stosowane na rynku deweloperskim. W ramach FM Group działa spółka, która zajmuje się ich projektowaniem, ale też i samym wykonawstwem, co gwarantuje nie tylko pełną elastyczność co do oczekiwanego efektu, ale też jego osiągnięcia na najwyższym poziomie. W dodatku swoje obiekty projektujemy pod konkretne branże naszych klientów. Należy nadmienić, że nasze magazyny są długowieczne. Najstarszy – w Mszczonowie powstał w 1995 r. Mimo 27 lat, służy nam do dziś i jest w doskonałym standardzie. Nie oznacza to jednak, że nie korzystamy z usług zewnętrznych partnerów. W ramach naszej działalności pracujemy także w budynkach przygotowanych przez deweloperów, jak i świadczymy usługi w budynkach naszych klientów - wszystko w zależności od ich oczekiwań i możliwości realizacji.

Jakie lokalizacje są dla was kluczowe?

Nasza baza magazynowa koncentruje się w centralnej Polsce i na Śląsku. Są to lokalizacje podyktowane potrzebami naszych klientów. Działamy m.in.: we Mszczonowie, Tomaszowie Mazowieckim, Wiskitkach. Pracujemy również w magazynach naszych klientów, m.in. w Odrzywołku pod Grójcem, w Wolbórzu, czy od 21 lat w Jarostach koło Piotrkowa Trybunalskiego. Bardzo ważnym punktem jest też wspomniane wcześniej nasze centrum dystrybucyjne w Błoniu pod Warszawą, dedykowane do obsługi klientów farmaceutycznych. Z kolei z naszego magazynu na Śląsku - w Olszowej pod Strzelcami Opolskimi dla różnych klientów prowadzimy dystrybucję regionalną do kilku krajów. Dzięki temu, że łączymy magazynowanie i transport, możemy z jednego miejsca dystrybuować produkty naszych klientów w pełnej optymalizacji transportowej po całej Europie. W portfolio mamy także magazyn w Będzinie, który mocno rozwijamy. W Lędzinach pod Tychami pracujemy w magazynie klienta retailowego, obsługując zarówno produkty dry, jak i fresh.

Gdzie planujecie nowe obiekty?

W tym roku FM Logistic pojawi się w nowych regionach Polski. W okolicach Krakowa, gdzie pod koniec tego roku zakończy się budowa magazynu naszego klienta z branży artykułów dla zwierząt, w którym będziemy świadczyć usługi logistyczne in-house. Wspieraliśmy też naszego partnera przy projektowaniu przepływów magazynowych i części infrastruktury magazynowej dla tego obiektu. Z kolei w Głogowie na Dolnym Śląsku otworzyliśmy kilka dni temu magazyn, z którego będziemy obsługiwali jednego z największych graczy e-commerce w kategorii produktów dla zwierząt. Obsłużymy stamtąd w przyszłym roku ok. 3 mln zleceń z Polski i Niemiec, a kolejne lata przyniosą znaczny wzrost tego wolumenu.

Do nowych projektów należy też chyba zaliczyć rozbudowę waszej platformy logistycznej w Wiskitkach, prawda?

Tak. To nasz najnowszy magazyn, działa od stycznia tego roku. Liczy 21 tys. mkw., ale wkrótce zyska dwa dodatkowe moduły - każdy po 8 tys. mkw. Zakończymy ich budowę w lipcu, ale już wiemy, że na tym nie koniec. Planujemy kolejne 16 tys. mkw. w tej lokalizacji do połowy przyszłego roku. Zatem w okresie półtora roku platforma urośnie do 54 tys. mkw. Docelowo może to być nawet 124 tys. mkw. Tylko w tym roku nasz portfel magazynowy powiększy się o 200 tys. mkw., co oznacza, że będziemy mieć w Europie Centralnej blisko milion metrów kwadratowych.

Na czym polega wasza usługa One Roof?

To jedna z naszych przewag na rynku. Koncepcja ta oznacza, że zapewniamy kompleksową obsługę logistyczną we wszystkich elementach łańcucha dostaw, od produkcji po dostawę do klienta końcowego. Obejmuje ona logistykę kontraktową B2B, przez usługi dla sektora e-commerce B2C, co-packing i co-manufacturing, transport krajowy i międzynarodowy, przesyłki kurierskie, na obsłudze klienta skończywszy. Jesteśmy gotowi świadczyć pełną obsługę logistyczną. Taki model doskonale wspiera strategię Omnichannel, gdyż gwarantuje naturalną synergię operacyjną, która ogranicza koszty i wykorzystanie zasobów tj. jeden magazyn dzielony między kilka kanałów sprzedaży, elastyczne zarządzanie zasobami w zależności od sezonowości, jeden punkt dostępu do szerokiej oferty usług logistycznych na podstawie jednej umowy z jednym operatorem.

Czyli dostarczycie też przesyłkę pod drzwi klienta?

Tak, świadczymy takie usługi za pośrednictwem firm kurierskich, przy czym to FM Logistic bierze na siebie negocjacje umowy z podwykonawcą i weryfikację jakości świadczenia usługi. Z końcem tego roku uruchamiamy nowy duży projekt w zakresie home delivery, dla jednej z największych sieci z branży home decor. Akurat przy tym kontrakcie przesyłki do klientów dostarczy firma kurierska, z którą klient sam podpisał umowę, ale my odpowiadamy za bieżącą obsługę. Jako operator logistyczny rozwijamy też projekt logistyki miejskiej, w tym właśnie ostatniej mili. Jest to, zarówno flota nisko i zero emisyjnych pojazdów - projekt, który szczególnie prężnie rozwija się we Włoszech i Hiszpanii, jak i sieć magazynów zlokalizowanych nieopodal dużych miast lub w samych miastach, tzw. dark stores, co umożliwia efektywne zarządzanie procesem dystrybucji i szybkie dostarczenie zamówień klientom nawet w trybie 24/7. Ma też olbrzymie znaczenie wobec dużego zanieczyszczenia miast, za które w 30% odpowiadają dostawy towarów. Chcielibyśmy, aby obsługa last mile delivery stanowiła przynajmniej 20 proc. naszego obrotu w perspektywie najbliższych lat.

Czy wasze magazyny zawsze są dopasowywane do wymagań konkretnego klienta, czy jednak część powstaje spekulacyjnie. W końcu na przykład e-commerce jest branżą szalenie niecierpliwą. Często szuka powierzchni dostępnej od ręki?

Rzeczywiście, nasze magazyny powstają niejako na zamówienie klienta, gdyż najczęściej rozbudowa wiążę się już z konkretnym projektem jaki planujemy realizować. Jednak fakt, że jesteśmy właścicielem naszych budynków daje bardzo dużą elastyczność w ich przekształcaniu w zależności od potrzeb danego projektu. Dodatkowo, w każdej naszej lokalizacji mamy możliwość rozbudowy i te, które aktualnie planujemy przeprowadzimy nie mając jeszcze podpisanych kontraktów, ponieważ widzimy jak duże jest zapotrzebowanie na powierzchnię magazynową. Zatem ekspansje istniejących obiektów przeprowadzimy już spekulacyjnie. Pozwala nam to elastycznie reagować na potrzeby przyszłych klientów. Dzisiaj na rynku magazynowym powierzchni dostępnej od ręki prawie w ogóle nie ma, albo jest bardzo limitowana. Nasz model inwestycji we własne obiekty daje nam realną przewagę.

Od kilku lat rynek magazynowy mocno stawia na zielone certyfikaty. Czy FM Logistic też certyfikuje swoje budynki?

Wszystkie nowe obiekty będące własnością FM Logistic są rejestrowane do certyfikacji dla zrównoważonego budownictwa w systemie LEED Warehouses and Distribution Centers. Dla przykładu dzięki zastosowanym zielonym rozwiązaniom w naszym magazynie w Będzinie zmniejszyliśmy o ok. 20 proc. zużycie energii elektrycznej. Zredukowaliśmy też o 50 proc. zużycie wody pitnej, m.in. poprzez odzysk deszczówki do celów sanitarnych. Inwestujemy też we własne instalacje fotowoltaiczne. Jedna z nich działa w naszym biurze głównym we Mszczonowie, druga o mocy 450kWp na platformie w Błoniu, kolejne lokalizacje mamy w planach. Dążymy do tego, aby instalacje te pokrywały 20% naszego całkowitego zapotrzebowania na energię. Korzystanie z energii elektrycznej pochodzącej wyłącznie z odnawialnych źródeł nie tylko poprawia środowiskowe wskaźniki firmy, ale otwiera też drzwi do realizacji kolejnych proekologicznych projektów m.in. związanych z powiększeniem floty pojazdów elektrycznie ładowanych czy technologią do wytwarzania wodoru. Ta ostatnia technologia jest w początkowej fazie rozwoju, jednak w naszym magazynie w Hiszpanii już została zastosowana i wierzymy bardzo mocno, że w najbliższych latach również w Polsce będziemy produkowali tzw. “zielony wodór”.

Jaką FM Logistic ma strategię dekarbonizacyjną?

Najważniejszym elementem naszej strategii Supply Change jest założenie, że do 2030 r. opracujemy model w pełni ekologicznego, neutralnego dla środowiska magazynu. Tymczasem od stycznia 2021 roku 100% magazynów będących naszą własnością w regionie Centralnej Europy (Polska, Czechy, Słowacja) jest zasilanych energią elektryczną pochodzącą wyłącznie ze źródeł odnawialnych. Dodatkowo do końca tego roku chcemy zmniejszyć zużycie energii o 12%, np. wymieniliśmy oświetlenie we wszystkich naszych budynkach na LED. Pracujemy też nad technologią pozwalającą usprawnić zarządzanie poszczególnymi urządzeniami, by mądrzej wykorzystywać energię. Dzięki tym działaniom jeszcze w 2022 roku chcemy zredukować ślad węglowy istniejących magazynów o 20%. W transporcie natomiast również w tym roku dążymy do osiągnięcia poziomu 70% floty spełniającej standardy normy Euro 5 lub wyżej. Globalnie nasz cel na koniec tego roku, to 20% dochodu pochodzącego ze sprzedaży usług opierających się na zrównoważonych rozwiązaniach logistycznych (logistyka miejska, ekologiczne magazyny itp.).